Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin Ulaştırma Vizyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin Ulaştırma Vizyonu

Ulaştırma Bakanı: Türkiye\'nin Ulaştırma Vizyonu
07.05.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma politikalarının süreklilik ve esneklik üzerine inşa edildiğini vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye, ulaştırma politikalarını yalnızca kapasite artışı üzerine değil; süreklilik, çeşitlilik ve esneklik üzerine inşa etmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Forum kapsamında 'İlerlemenin Temelleri: Yönetişim, Yenilik ve İş Birliği' temasıyla düzenlenen Bakanlar Açık Oturumu'nda konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonu hakkında açıklamada bulundu.

'TÜRKİYE, ULAŞTIRMA POLİTİKALARINI SÜREKLİLİK, ÇEŞİTLİLİK VE ESNEKLİK ÜZERİNE İNŞA ETMEKTEDİR'

Bakan Uraloğlu, dayanıklılığı konuşurken temel bir soruyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini arttırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir. Bu nedenle Türkiye, ulaştırma politikalarını yalnızca kapasite artışı üzerine değil; süreklilik, çeşitlilik ve esneklik üzerine inşa etmektedir."

Amaçlarının tek bir hattı büyütmek olmadığını aynı anda birden fazla güvenilir seçeneği mümkün kılmak olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor'un güçlendirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray ile sağlanan kesintisiz demir yolu bağlantısı, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi gibi girişimler bu yaklaşımımızın somut yansımalarıdır" diye konuştu.

'AVRUPA VE ASYA KITALARINI BİR KEZ DAHA BİR BİRİNE BAĞLIYORUZ'

Tüm bu yatırımları daha da güçlendirecek olan İstanbul Kuzey Demiryolu projesini de hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, "Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha bir birine bağlıyoruz. Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının doğrudan hizmetine sunulacak olan bu çift hat elektrikli demir yolu ile kıtalararası yüksek kapasiteli kesintisiz demir yolunu da tesis etmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kara üzerinden yapılan taşımacılıkların çeşitliliğinin öneminin herkes tarafından kabul gördüğünü kaydeden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette ki kara üzerinden yapılan taşımalar kapasite olarak deniz yolunun alternatifi olamaz. Ancak, coğrafyamızda yaşanan son gelişmeler ise bu çeşitliliğin yanında kapasiteleri de artırabildiğimiz en üst seviyelere çıkarmamız gerektiğini ortaya koymuştur."

'YALNIZCA FİZİKSEL BAĞLANTILARI DEĞİL, SİSTEMİN BÜTÜNÜNÜ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Uraloğlu, dayanıklılığı yalnızca fiziksel altyapı üzerinden değil; süreçlerin etkinliği ve veri akışının sürekliliği üzerinden de değerlendirmek zorunda olduklarını bildirdi. Bu doğrultuda, sınır geçişleri ve lojistik süreçlerde veri paylaşımını artırmayı, işlemleri sadeleştirmeyi ve akışı hızlandırmayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, "Böylece yalnızca fiziksel bağlantıları değil, sistemin bütününü güçlendiriyoruz" dedi.

İklim değişikliği, enerji güvenliği, dijital riskler ve jeopolitik gelişmeler gibi konuların ulaştırma sistemlerini doğrudan etkilediğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu nedenle, ulaştırma yatırımlarını yalnızca sektörel değil, enerji, haberleşme ve lojistik sistemleriyle entegre, bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Uluslararası iş birliği bu sürecin temel unsurudur. Sınır ötesi koridorların etkinliği; ortak standartlar, veri paylaşımı ve güçlü koordinasyon ile mümkündür" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE COP 31'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Türkiye'nin, güçlü yönetişim, yenilikçi finansman ve çok taraflı iş birlikleri ile daha dirençli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi için çalıştığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu anlayış doğrultusunda, Türkiye'nin COP 31'e ev sahipliği yapacak olması, sürdürülebilirlik ve iklim dayanıklılığı konularındaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir" diye konuştu.

Uraloğlu, katılımcıları COP 31 kapsamında Türkiye'de bir araya gelmeye davet etti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin Ulaştırma Vizyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
İsrail askerinden skandal hareket Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar İsrail askerinden skandal hareket! Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya’ya doğru yola çıktı Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı
Kayıp kişileri o mu yedi Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı Kayıp kişileri o mu yedi? Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
Kanun teklifi TBMM’den geçti 15 maddelik pakette 3 müjde var Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sokak ortasında dans akımı Türkiye’ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
20:18
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
20:03
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:54
Trabzonspor’da Batagov ameliyat edildi Aylarca forma giyemeyecek
Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek
18:28
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
18:15
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
15:59
ABD’nin İran’a önerdiği mutabakat zaptı İsrail’i korkuttu: Bizim için felaket
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket
23:20
17 yaşındaki gencin acı sonu: Olay yerine gelen annenin feryadı yürek dağladı
17 yaşındaki gencin acı sonu: Olay yerine gelen annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:03:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin Ulaştırma Vizyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.