ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN
Bursa'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş, Emir Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda oğlu Sinan Ateş'in yanına defnedildi.
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda 30 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş, dün gece Bursa'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ateş, Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 64 yaşında yaşamını yitiren Ateş'in cenazesi bugün Emir Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda oğlu Sinan Ateş'in mezarının yanına defnedildi.
Musa Ateş'in cenaze törenine, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş toprağa verildi - Son Dakika
Burdur'da yaşanan olayda Ayşe Işık, kocası İsmail Işık'ı uyurken av tüfeğiyle öldürmüştü. Karar duruşmasında Ayşe Işık'a 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, eylemin hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında gerçekleştiği gerekçesiyle cezada indirim yaparak kararını verdi.
İstanbul'da yapılan operasyonda MLKP terör örgütüne yönelik gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kasım ayındaki etkinliklerine katılan ve sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 9 kişi tespit edilmişti. Emniyet güçleri tarafından yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra 3'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi.
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, nitelikli yağma suçu ile ateşli ve kesici silah bulunduran 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde bulunan Hpakant kasabasındaki bir yeşim taşı madeninde atık barajının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları, bölgedeki riskli durum nedeniyle ara verildi. Kazadan sonra yaklaşık 30 kişiden haber alınamıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?