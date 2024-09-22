Ulugazi Yağlı Güreşleri 4. Kez Sona Erdi - Son Dakika
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Ulugazi Yağlı Güreşleri 4. Kez Sona Erdi

Final müsabakaları ve ödül töreniyle sona eren Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu.

22.09.2024 22:48
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Ulugazi Yağlı Güreşleri, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, final müsabakalarından önce yaptığı konuşmada, Ulugazi Yağlı Güreşleri'nin sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılması adına İstanbul'da başlatılan bir gelenek olduğunu söyledi.

Ulugazi Yağlı Güreşleri'nin özel bir hikayesi olduğunu belirten İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1933'te Türkiye ve İtalya takımlarının o dönem Taksim'deki Maksim Salonu'ndaki güreşlerini izlediğini, Türkiye'nin İtalya'ya karşı elde ettiği başarıdan dolayı da 19 Eylül'ün "Atatürk Güreş Günü" ilan edilerek her yıl Ulugazi Yağlı Güreş Festivali'nin düzenlendiğini anlattı.

Bu güreşlere 83 yıl ara verildiğini ve kendilerinin 4 yıldır ata sporu yağlı güreşlerini yeniden İstanbulluların beğenisine sunduklarını dile getiren İmamoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize mirası, aynı zamanda vasiyeti olan bu etkinliği burada yapmak çok değerli bizim için." dedi.

Organizasyonu zaman içerisinde daha da geliştireceklerini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle güreşin altyapısının gelişmesi için, 3 yıldır düzenlediğimiz açık hava U15 Serbest Güreş Turnuvası önemli. Sonuçta biz, spor şehriyiz. Olimpiyatlara talip olan bir şehiriz. 2027 yılında Avrupa Oyunları'nı misafir edeceğimizi düşündüğümüzde, güreşin bizi ne kadar coşturduğunu, ne kadar gururlandırdığını bildiğimiz bir ortamda, diliyor ve istiyoruz ki Ulugazi Yağlı Güreşleri çok uzun yıllar İstanbul'umuzda sürsün."

Konuşmasının ardından İmamoğlu'na, sağladığı destekten dolayı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından sembolik altın kemer sunuldu.

Programa, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalarından Seyfettin Selim, eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulugazi Yağlı Güreşleri

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde 8'i altın kemer sahibi olmak üzere toplam 64 başpehlivan er meydanına çıktı.

Toplamda 500 güreşçinin boy gösterdiği festivalde, İsmail Koç'u yenen Feyzullah Aktürk bu yılın başpehlivanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulugazi Yağlı Güreşleri 4. Kez Sona Erdi - Son Dakika

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