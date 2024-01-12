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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik eylemlerine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almalıdır - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik eylemlerine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almalıdır

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Direktörü Tayab Ali, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ihtiyati tedbir kararı almadığı her gün İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürdüğünü ve hızlı hareket etmenin zorunlu olduğunu söyledi. Ali, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasını değerlendirdi ve İsrail'in bu konuda nasıl yanıt vereceğini merak ettiğini belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail\'in Gazze\'deki Filistinlilere yönelik eylemlerine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almalıdır
12.01.2024 - 12:49,
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Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Direktörü Tayab Ali, soykırım davasının görüldüğü Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ihtiyati tedbir kararı almadığı her gün İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürdüğünü ve hızlı hareket etmenin zorunlu olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunan UAD binasının dışında AA muhabirine konuşan Ali, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasını değerlendirdi.

Ali, "Şu anda gerçekleşmekte olan bir olayla karşı karşıyayız. Bu yüzden mahkemenin çok hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Karar onların elinde." dedi.

Bu kararın biraz zaman alabileceğini belirten Ali, hakimlerin bu kararı vermedikleri her geçen gün İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürdüğünü dile getirdi.

Ali, bu konuda hızlı hareket etmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

"İsrail'in Güney Afrika'nın argümanlarına cevabını izlemek ilginç olacak"

ICJP Direktörü, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki "soykırım" eylemlerine ilişkin kanıtların bulunduğu 84 sayfalık başvuru dosyasına işaret ederek, başvurunun kendisinin bile çok etkileyici olduğunu belirtti.

Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika'dan avukatların mahkemenin ihtiyati tedbir kararı alması için belirli argümanları seçtiğini anlatan Ali, bu kanıtların çok güçlü olduğunu söyledi.

Ali, İsrail'in buna nasıl yanıt vermeye çalıştığını görmenin gerçekten ilginç olacağını dile getirdi.

Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki soykırım niyetini, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan İsrail Meclisine (Knesset) ve ordudan sahadaki askerlerin eylemlerine kadar gösterdiğini savunan Ali, "Eğer soykırım niyetini eylemle bir araya getirirseniz elinizde soykırımın kendisi kalır." dedi.

İlk gün duruşması yapıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerini kapsayan duruşması, dün başladı.

Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular tarafından İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika delegasyonuna Adalet Bakanı Ronald Lamola liderlik ediyor.

İlk gün duruşması yapılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Hukukçularımızı Lahey'de davamızı savunurken, bu toprakların evladı Ronald Lamola'yı mahkemede davamızı sunarken gördüğümde, hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." diye konuştu.

Bugün ise "soykırım" davası açılan İsrail tarafı savunma yapacak.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA
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