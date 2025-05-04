(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali sona erdi. Yerli ve yabancı tiyatro gruplarının sahnelediği oyunlar, söyleşiler, atölyeler ve sokak gösterileriyle beş gün boyunca kenti sanatla buluşturdu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 29 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali sona erdi. Festival; tiyatro oyunları, sokak gösterileri, kukla tiyatrosu, söyleşiler, atölyeler ve stand-up gösterileriyle her yaştan izleyiciye hitap etti.

Festival, 29 Nisan'da kortej yürüyüşüyle başladı. Tiyatrocular, sanatçılar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen yürüyüşün ardından Zafer Meydanı'ndaki açılışta Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, tiyatro oyuncuları Erhan Yazıcıoğlu, Tarık Papuççuoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Arıkan konuşma yaptı. Halk oyunları gösterileri ve pandomim performanslarıyla renklenen etkinliklerde, Polatlı Belediye Tiyatrosu da "Kuklacı Mıstık" gösterisini sergiledi.

Aynı akşam Samsun Sanat Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Kuvayi Milliye Destanı"nda Nazım Hikmet'in kaleminden Anadolu'nun direnişi sahneye taşındı.

Yerli ve yabancı ekipler aynı sahnede yer aldı

Festivalin ikinci günü, uluslararası tiyatro topluluklarını sahnede ağırladı. Özbekistan Surhandarya Kukla Tiyatrosu, "Bremen Mızıkacıları" oyununu sahneledi.

Akşam bölümünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "Süleyman ve Öbürsüler" adlı oyun izleyicilerle buluştu. Festivalde ayrıca Tarık Papuççuoğlu, Ali Düşenkalkar, Erhan Yazıcıoğlu gibi usta isimlerin katılımıyla düzenlenen "Bu Topraklarda Tiyatro Yapmak" başlıklı söyleşi düzenlendi. Katılımcılar, Türkiye'de tiyatronun yolculuğuna dair çarpıcı anekdotlar ve deneyimler paylaştı.

7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap etti

1 Mayıs'ta program, çocuklar için düzenlenen "Mimdo'nun Aradığı" adlı pandomim gösterisiyle başladı. Zarfsız Kuşlar Kukla ve Mim Evi'nin performansı, küçük izleyicilerden tam not aldı.

Naif Bey Kumpanyası'nın "Naif Bey ve Yaveri" oyunu ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Akşam bölümünde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Belediye Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı tempolu kurgusu ve mizahi diliyle "Hırsız Var" adlı oyun sahnelendi.

Festival de eğitim de verildi

Festivalin dördüncü gününde tiyatro sadece izlenen bir sanat dalı değil, aynı zamanda öğrenilen ve deneyimlenen bir alan olarak öne çıktı. Kosova Art Theatre, "Oyunculukta Duyumsama" başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Günün sonunda ise ünlü oyuncu Yüksel Ünal, "Bir Muhabbet Hali" adlı stand-up gösterisiyle festivalin dinamik yapısına mizah kattı.

3 Mayıs Cumartesi günü, İzmir Karabağlar Kent Tiyatrosu'nun "Hayvanlar Çiftliği" adlı oyun ile başladı. Sahne enerjisiyle çocuklarımızı etkileyen oyun, sabah saatlerinde Belediye Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Öğleden sonra Samsun Karma Sahne'nin "Antigone" adlı klasik trajedisi sahneye kondu. Festivalin final gösterisi Tiyatro Ofisi'nin sahnelediği "Kurtuluşun Kadınları" adlı oyun oldu. Kocatepe'nin gölgesinde, büyük zaferin izlerini taşıyan topraklarda sahneye konan bu oyun; Milli Mücadele yıllarında cephede, cephe gerisinde, direnişte ve üretimde görev alan kadınların kahramanlık öykülerini anlattı.

"Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz"

Festival ile ilgili konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Kocatepe'nin gölgesinde, tiyatronun evrensel diliyle bir araya geldik. Sanatın birleştirici gücüne inanıyor, tiyatroyu şehrimizin her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu festival, şehrimizin kültür ve sanat yolculuğunda çok önemli bir adım oldu. Katkı sunan tüm sanatçılarımıza, tiyatro gruplarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali'nin her yıl düzenlenerek gelenekselleştirilmesi planlanıyor. Belediyemiz, kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirmeye devam edecek.