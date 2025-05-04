Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali Sona Erdi

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve yerli ile yabancı tiyatro gruplarının katıldığı Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali, beş gün süren etkinliklerle sona erdi. Festival boyunca tiyatro oyunları, sokak gösterileri ve atölyeler gerçekleştirildi.

04.05.2025 15:02  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali sona erdi. Yerli ve yabancı tiyatro gruplarının sahnelediği oyunlar, söyleşiler, atölyeler ve sokak gösterileriyle beş gün boyunca kenti sanatla buluşturdu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 29 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali sona erdi. Festival; tiyatro oyunları, sokak gösterileri, kukla tiyatrosu, söyleşiler, atölyeler ve stand-up gösterileriyle her yaştan izleyiciye hitap etti.

Festival, 29 Nisan'da kortej yürüyüşüyle başladı. Tiyatrocular, sanatçılar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen yürüyüşün ardından Zafer Meydanı'ndaki açılışta Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, tiyatro oyuncuları Erhan Yazıcıoğlu, Tarık Papuççuoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Arıkan konuşma yaptı. Halk oyunları gösterileri ve pandomim performanslarıyla renklenen etkinliklerde, Polatlı Belediye Tiyatrosu da "Kuklacı Mıstık" gösterisini sergiledi.

Aynı akşam Samsun Sanat Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Kuvayi Milliye Destanı"nda Nazım Hikmet'in kaleminden Anadolu'nun direnişi sahneye taşındı.

Yerli ve yabancı ekipler aynı sahnede yer aldı

Festivalin ikinci günü, uluslararası tiyatro topluluklarını sahnede ağırladı. Özbekistan Surhandarya Kukla Tiyatrosu, "Bremen Mızıkacıları" oyununu sahneledi.

Akşam bölümünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "Süleyman ve Öbürsüler" adlı oyun izleyicilerle buluştu. Festivalde ayrıca Tarık Papuççuoğlu, Ali Düşenkalkar, Erhan Yazıcıoğlu gibi usta isimlerin katılımıyla düzenlenen "Bu Topraklarda Tiyatro Yapmak" başlıklı söyleşi düzenlendi. Katılımcılar, Türkiye'de tiyatronun yolculuğuna dair çarpıcı anekdotlar ve deneyimler paylaştı.

7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap etti

1 Mayıs'ta program, çocuklar için düzenlenen "Mimdo'nun Aradığı" adlı pandomim gösterisiyle başladı. Zarfsız Kuşlar Kukla ve Mim Evi'nin performansı, küçük izleyicilerden tam not aldı.

Naif Bey Kumpanyası'nın "Naif Bey ve Yaveri" oyunu ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Akşam bölümünde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Belediye Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı tempolu kurgusu ve mizahi diliyle "Hırsız Var" adlı oyun sahnelendi.

Festival de eğitim de verildi

Festivalin dördüncü gününde tiyatro sadece izlenen bir sanat dalı değil, aynı zamanda öğrenilen ve deneyimlenen bir alan olarak öne çıktı. Kosova Art Theatre, "Oyunculukta Duyumsama" başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Günün sonunda ise ünlü oyuncu Yüksel Ünal, "Bir Muhabbet Hali" adlı stand-up gösterisiyle festivalin dinamik yapısına mizah kattı.

3 Mayıs Cumartesi günü, İzmir Karabağlar Kent Tiyatrosu'nun "Hayvanlar Çiftliği" adlı oyun ile başladı. Sahne enerjisiyle çocuklarımızı etkileyen oyun, sabah saatlerinde Belediye Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Öğleden sonra Samsun Karma Sahne'nin "Antigone" adlı klasik trajedisi sahneye kondu. Festivalin final gösterisi Tiyatro Ofisi'nin sahnelediği "Kurtuluşun Kadınları" adlı oyun oldu. Kocatepe'nin gölgesinde, büyük zaferin izlerini taşıyan topraklarda sahneye konan bu oyun; Milli Mücadele yıllarında cephede, cephe gerisinde, direnişte ve üretimde görev alan kadınların kahramanlık öykülerini anlattı.

"Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz"

Festival ile ilgili konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Kocatepe'nin gölgesinde, tiyatronun evrensel diliyle bir araya geldik. Sanatın birleştirici gücüne inanıyor, tiyatroyu şehrimizin her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu festival, şehrimizin kültür ve sanat yolculuğunda çok önemli bir adım oldu. Katkı sunan tüm sanatçılarımıza, tiyatro gruplarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali'nin her yıl düzenlenerek gelenekselleştirilmesi planlanıyor. Belediyemiz, kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:48:57. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.