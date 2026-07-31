Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 12’nci kez “Dünyanın En İyi Festivali” seçildi

(İSTANBUL) - Kültürleri "dostluk, kardeşlik ve barış" çatısı altında buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, uluslararası alandaki başarısını bir kez daha taçlandırdı.

27 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları ve kültürleri Büyükçekmece'de buluşturan festival, UNESCO'nun kuruluşu olan CIOFF (Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi) tarafından 12'nci kez "Dünyanın En İyi Festivali" seçildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün öncülüğünde 27 yıldır aralıksız devam eden Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 12'nci kez elde ettiği bu başarıyla dünya festivalleri arasında zirvedeki yerini korudu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde büyük bir gurur yaşatan ödül, CIOFF Başkanı Muammer Arslan tarafından takdim edildi. Ödülü Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu aldı.

HAKAN ÇEBİ: "FESTİVALİMİZLE BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin 12'nci kez "Dünyanın En İyi Festivali" seçilmesinin büyük bir gurur olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada, Büyükçekmece'miz adına bir kez daha büyük bir gururu ve onuru hep birlikte yaşıyoruz. UNESCO'nun resmi ortağı olan CIOFF (Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi); dünya kültür mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için faaliyet gösteren en saygın uluslararası kültür kuruluşlarından biridir. Böylesine değerli bir kuruluş tarafından bir kez daha 'Dünyanın En İyi Festivali' ödülüne layık görülmek, bizler için büyük bir onurdur. Büyükçekmece Belediye Başkanı'mız Sayın Hasan Akgün'ün öncülüğünde 27 yıldır aralıksız düzenlediğimiz Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'miz; farklı kültürleri dostluk, kardeşlik ve barış çatısı altında buluşturan anlayışıyla bu yıl da 'Dünyanın En İyi Festivali' ünvanına layık görülmüş ve bu büyük başarıyı 12 kez taçlandırmıştır. Başta CIOFF ailesi olmak üzere festival komitemize, gönüllülerimize, sanatçılarımıza ve festivalimizi yıllardır aynı coşkuyla sahiplenen değerli Büyükçekmece ailemize yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da dünya kültürlerini barış ve dostluk çatısı altında buluşturmaya aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."