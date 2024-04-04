Uluslararası Doğu Halıları Konferansı 15. kez düzenleniyor

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen Uluslararası Doğu Halıları Konferansı'nın 15'incisi, 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
Birlikten yapılan açıklamaya göre konferans, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının destekleriyle The Marmara Taksim'de gerçekleştirilecek.
İslami sanatlar ve Orta Doğu tarihi uzmanı Prof. Walter Denny'nin açılış konuşmasını yapacağı konferansta, dünyanın pek çok ülkesinden uzmanlar halı, kilim ve dokuma konularındaki özgün araştırmalarını sunacak.
Konferansla eş zamanlı yapılacak Antika Halı Fuarı'nda ise Kuzey Afrika, Anadolu, Orta Asya, İran, Kafkasya, Hindistan, Tibet ve Uzak Doğu'dan halılar, göçebe, konar göçer ve yerel dokumalar ile düz dokuma örnekleri dahil, geleneksel halılar sergilenecek.
Türkiye'de ilk kez 2007 yılında yine İstanbul'da yapılan konferansta bu yıl Türk İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı ve Tophane-i Amire'de düzenlenecek ana sergiler ile İstanbul'un farklı müze ve galerilerinde açılacak, özel koleksiyonlardan ve güncel sanat çalışmalarından oluşan paralel sergiler yer alıyor.
Envanterinde 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geniş bir zaman dilimi ve zengin bir coğrafyadan eserler bulunduran Türk İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan seçilen 45 eserin yer alacağı serginin hazırlıkları devam ediyor. Bu eserlerin 9'u, restorasyonu yapılarak yeniden hayata kazandırılacak. Çoğunluğu daha önce görülmemiş ve yayınlanmamış eserlerden yola çıkarak yapılan seçkinin, halı uzmanlarına ve meraklılarına yeni bir diyalog alanı sunması hedefleniyor.
16. yüzyıldan itibaren kimliğine kavuşan saray halılarının üretimi bugün de Milli Saraylar'ın Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda devam ediyor. Konferans kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek sergide, saray koleksiyonlarından halı ve tekstiller ilk defa bu tarih çizgisinde gösterime sunulacak.
Konferans katılımcıları, Topkapı Sarayı'nda özel törenlerde giyilen kaftanların ve tılsımlı gömleklerin yer aldığı "Elbise-i Hümayun" sergisini de ziyaret edecek.
Tophane-i Amire'deki sergi ise özel koleksiyonlardan derlenen kilim ve objelerden oluşuyor. Sergide aralarında Ali Rıza Tuna, Işıl Akbaygil, Peter Scholten, Thomas Herr, Tim Hayes ve Ziya Bozoğlu'nun yer aldığı pek çok koleksiyonerden ödünç alınan eserler görülebilecek.
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