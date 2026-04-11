Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı'nın tanıtımı yapıldı

RİZE'de 17-18 Nisan'da düzenlenecek olan Rize ile Artvin'in ortaklaşa gerçekleştirdiği Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı'nın basın lansmanı gerçekleştirildi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Devir artık odaklı turizm ve marka oluşturma devri. Kaçkar Dağları, derelerimiz ve bu eşsiz mekanlar binlerce yıldır burada duruyor. Ancak öyle bir zaman geliyor ki elinizdeki bu değerleri farklılaştırarak sunmanız gerekiyor. Bugün bu adımı atmamızı sağlayan en önemli unsur Rize-Artvin Havalimanı'dır" dedi.

Rize Valiliği ile Artvin Valiliği koordinasyonunda 17-18 Nisan tarihlerinde Rize'de gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı için lansman gerçekleştirildi. Kentte bir otelde yapılan tanıtım toplantısına, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Rizem Kültür Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı, sektör temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Toplantının açılışında açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çok güzel bir organizasyonun başlangıcında yine bir aradayız. Biz burada sıradan bir turizm faaliyeti gerçekleştirmiyoruz. Logomuzun yanında silüet halinde bir '1' rakamı yer alıyor. Bu rakam; ikiye, üçe, beşe, ona ulaştığında, bugün attığımız bu ilk adımın ne kadar büyük bir önem taşıdığını hep birlikte göreceğiz. İşte bu '1', gelecekteki o büyük beşlerin, onların, on beşlerin kıymetli ilk adımıdır. Çünkü devir artık odaklı turizm ve marka oluşturma devri. Kaçkar Dağları, derelerimiz ve bu eşsiz mekanlar binlerce yıldır burada duruyor. Ancak öyle bir zaman geliyor ki elinizdeki bu değerleri farklılaştırarak sunmanız gerekiyor. Bugün bu adımı atmamızı sağlayan en önemli unsur Rize-Artvin Havalimanı'dır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu havalimanının bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese; iki şehrimiz adına, tüm sektörler adına ve bilhassa turizmciler olarak teşekkür etmemiz gerekiyor" dedi.

'EN BÜYÜK DAYANAĞIMIZ RİZE-ARTVİN HAVALİMANIDIR'

Uluslararası bir organizasyonu gerçekleştireceklerini söyleyen Vali Baydaş, "Bugün bu adımı atabiliyor ve bu fuarı gerçekleştirebiliyorsak, Kaçkar Dağları'ndan sonraki en büyük dayanağımız Rize-Artvin Havalimanı'dır. Bu havalimanı sayesinde artık turizm odaklı faaliyetleri çok daha rahat konuşabiliyor, her geçen gün büyüyerek geliştiklerini görebiliyoruz. Ortak bir havalimanımız var. Sırtımızı yasladığımız Kaçkar Dağları gibi ortak bir dağımız, sularını aynı zirvelerden alan ortak derelerimiz var. Yeşilimiz, yağmurumuz, mavimiz ortak. Dolayısıyla bu iki şehrin ortak bir turizm stratejisi ve bakış açısı geliştirmesi şarttır. Arada böyle güçlü bir komşuluk ve kardeşlik varken, bu turizm fuarını da iki şehir olarak kesinlikle ortak yapmalıyız dedik. Değerli dernek başkanımızın da az önce ifade ettiği gibi; yüzlerce standın yer alacağı, birebir görüşmelerin ve anlaşmaların yapılacağı, tur organizasyonlarının belirleneceği nitelikli ve sonuç odaklı, uluslararası bir fuar organizasyonu gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

'TURİZMDE TANITIM KADAR ERİŞEBİLİRLİK DE KRİTİK UNSURDUR'

Rize- Artvin Havalimanı'nın bölgeye önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, "Bu etkinlik bölgemizin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliğin daha güçlü biçimde anlatılması, turizmde ortak vizyonumuzun ortaya konulması ve geleceğe dönük hedeflerimizin paylaşılması bakımından son derece kıymetli bir buluşmadır. Göğe komşu toprakların şehri Artvin ve çayın anavatanı Rize aynı coğrafyanın ve aynı tabiat zenginliğinin iki güçlü merkezidir. Çamlıhemşin'den Altıparmaklara uzanan Kaçkar Dağları, yaylaları, vadileri ve doğa turizmi imkanlarıyla bölgemizin ortak turizm gücünün ana omurgasıdır. Doğu Karadeniz'in bu iki güzide ilinin ortak hareket etmesi bölgemizin tamamına artı değer katacağı ve Artvin ile Rize'nin ortak değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde çok daha görünür kılacağı inancındayız. Elbette turizmde tanıtım kadar erişilebilirlik de kritik bir unsurdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen Rize Artvin Havalimanı bölgeye önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ziyaretçiler kısa sürede doğa ve turizm imkanlarına ulaşabilmekte; bu durum Artvin ve Rize'nin cazibesini ve görünürlüğünü arttırmaktadır. Bu vesileyle Kaçkar Turizm Fuarı'nın bölgemize, ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN KENDİ GÜZELLİĞİNİZİ NE KADAR ANLATMANIZ'

Rize ve Artvin coğrafyasının dünyaya tanıtılmasını çok önemli olduğunu söyleyen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "İnsanların bir yerden bir yere hareket etmesi ve para harcaması, kişi başına düşen gelirlerin ülke nezdinde yükselmesi hem iç turizm potansiyelini hem de uluslararası anlamda turizm potansiyelini arttıran bir gerçek. Aslında dünyanın her tarafında çok güzel yerler var. Biz kendi coğrafyamızı ne kadar beğeniyorsak da dünyanın her tarafında çok güzel yerler var. Önemli olan siz kendi güzelinizi ne kadar anlatabiliyor ne kadar dünyaya, yaşayan 8,5 milyar insana ne kadar duyurabiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz meselesi. Bizim bu enfes Artvin ve Rize coğrafyasını da bizim dünya kamuoyuna sunmamız, anlatmamız çok değerli" diye konuştu.

'KAÇKARLAR ULUSLARARASI MARKAYA GÜÇLÜ ADAY'

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, "Destinasyon yönetimi dediğimiz; bir varış noktası, bir hedef. Aslında bir ideal, bir ülkü. Yani bu ülküyü hep burada, hep birlikte buradaki çok kıymetli paydaşlarla beraber aslında ilmek ilmek inşa ediyoruz. Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı da aslında artık Kaçkarların uluslararası bir dağ destinasyonu olarak İtalya'nın Dolomitleri gibi, Alpler gibi, Kanada'nın Banff'ı gibi bir artık uluslararası marka destinasyon olma noktasında namzet olduğunu, aday olduğunu, güçlü bir aday olduğunu simgeleyen, mühürleyen bir etkinlik olacak inşallah. Birleşmiş Milletler Dağ Destinasyonları veya Dağ Ortaklığı (Mountain Partnership) var. Buraya üyelikle alakalı bir süreç başlatacağız inşallah. Yine Green Destinations'a, yine GSTC'nin birtakım kriterlerine uygun olarak bölgeyi konumlandırmaya gayret edeceğiz" dedi.

'BU BİR İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİDİR'

Rizem Kültür Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı ise "Bu bir iş ve güç birliği projesidir. 5 Yıllık bir emeğin aslında bir mihenk taşı. Bundan önceki iki sene Orta Doğu Zirvesi yaparak aslında biz bu fuarın altyapısını oluşturduk. Bu Ortadoğu Zirvesi'nde pazar odaklı, ülke odaklı bir çalışma yapıyorduk. Ama şu anda Discover Kaçkar vizyonuyla beraber etkinlik odaklı pazarlama stratejisine geçtik. Birçok etkinliğimizi dünyadaki bütün misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Böylece ülkelerdeki savaş veya coğrafi koşullardaki sıkıntıları bertaraf etmeye çalışıyoruz bu anlamda. Cuma ve cumartesi günü hep beraber bu iş birliği, güç birliği projemizde bir arada olacağız" diye konuştu.