Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali 2025'te Başlıyor

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde 24-26 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nde dünyaca ünlü mutfak şefleri, sanatsal dokunuşlarla her tabağa Girit lezzetleriyle imza atacak.

Türkiye'nin 61 milyar dolarlık turizm gelirinde 6,6 milyar dolar değer ile önemli bir paya sahibi Manavgat, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel mirasını yansıtan lezzetleriyle gastronomi turizminde de uluslararası vitrine çıkacak.

Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali kapsamında 25 Nisan Cuma günü saat 15.00'da Side Antik Liman'da gerçekleştirilecek tadım etkinliğinde Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağını sanat eserine dönüştürmek için kolları sıvayacak.

Apollon Tapınağı'nda lezzetin köklerine yolculuk

Aynı gün saat 17.00'de Side Apollon Tapınağı'nda başlayacak "Girit'ten Side'ye Lezzet Yolculuğu" isimli söyleşi etkinliğinde lezzetin köklerine yolculuk yaşanacak. Saray ve Kültür tarihçisi Çağrı Başkurt'un moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte şef Dilek Yetkiner, Ege ve mübadil mutfağının hikayesini anlatırken; Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel, bu zengin mutfak kültürünün tarım ve üretimle olan güçlü bağlarına dikkati çekecek. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gastronomi ilişkilerini yıllardır araştıran Şef ve yazar Maria Ekmekçioğlu ise yemeklerin sınır tanımayan birer kültür elçisi olduğunu vurgulayacak.

Festivalin son gününde saat 15.00'te Side Antik Liman'da düzenlenecek "Sideli Kadınlarla Girit Yemekleri Yorumu" etkinliğinde ünlü şefler Maria Ekmekçioğlu, Ioannis Koufos ve Rasim Sakarya, Sideli kadınlarla Girit'in en gizemli mutfak sırlarını keşfe çıkacak.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçenin artık deniziyle, güneşiyle, doğal ve tarihi değerlerinin yanı sıra gastronomi zenginlikleriyle de çok konuşulacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Manavgat, gastronomi turizminde yeni bir dönem başlatıyor"

"Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali ile şehrimizi gastronomi turizminde uluslararası vitrine taşıyor, kültürle harmanlanmış benzersiz bir lezzet yolculuğuna ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız, Manavgat'ı yılın sadece birkaç ayı değil, 12 ay boyunca yaşayan, nefes alan, keşfedilen bir turizm merkezi haline getirmek. Girit'in kadim tariflerini Side'nin tarihi atmosferiyle buluşturarak bu toprakların zenginliğini dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Manavgat, artık lezzetin, kültürün ve sürdürülebilir turizmin yıldızı olacak! Tüm lezzet avcılarını tarihin büyüsüyle harmanlanmış eşsiz lezzetleri keşfetmeye, Girit mutfağının ruhunu Side'nin kalbinde hissetmeye davet ediyorum."

Gastronomi şöleni, konserler ve kültürel etkinliklerle renkleniyor

Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, 24 Nisan günü saat 16.00'da, Dokuz Çeşme'den Apollon Tapınağı'na uzanacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festival kapsamında Side Antik Kenti'nin kalbinde, Apollon Tapınağı'nın büyüleyici manzarası eşliğinde kurulacak dev sahnede üç gün boyunca ücretsiz halk konserleri düzenlenecek.

Etkinlikte, Yunanistan'ı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden ve "Platin Plak" ödülüne layık görülen dünyaca ünlü sanatçı Sofia Vossou sahne alacak. Kutlamanın ikinci akşamında duygusal derinliği ve güçlü vokaliyle bilinen sanatçı Chrysoula Stefanaki sahnede olacak. Festivalin final konserinde, yine Apollon Tapınağı'ndaki sahnede Anadolu Rock ezgilerini modern ezgilerle harmanlayan Necati ve Saykolar grubu enerjik performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Antik Liman Side Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek kültürel etkinlikte ise Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis'in dünyaca ünlü romanından uyarlanan üç Oscar ödüllü kült film "Zorba"nın özel gösterimi yapılacak.

Side Antik Liman'da sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun şekilde oluşturulan festival çarşısında dört gün boyunca Manavgat'a özgün yöresel ürünler sergilenecek. Ziyaretçiler, bölgenin kültürel ve gastronomik zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.