Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali Gerçekleşti - Son Dakika
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Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali Gerçekleşti

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Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, çeşitli ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anlar sundu. Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kültürel etkinliklerin birlik ve beraberlik için önemine vurgu yaptı.

20.10.2024 12:49  Güncelleme: 15:54
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle, Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nin 6'ncısı düzenlendi. Yenişehir Belediyesi olarak düzenledikleri festivallere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu festivaller vatandaşlarımızı mutlu ediyor. Yapmaya devam edeceğiz. Mersin Rotary Kulübü ile bu iş birliğimiz bir örnek oldu" dedi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl uluslararası boyut kazanan Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, Türkiye'nin farklı kentlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sanatçıları buluşturdu. Festivalin açılış törenine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Rotary 2430 Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi, Mersin Rotary Kulübü Başkanı Emre Kargın, Lefkoşa Türk Belediyesi ve İskele Belediyesi temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

" Japonya'nın Kushimoto kenti ile Almanya ve Çin'den de sokak sanatçılarını getirmek istiyoruz"

Başkan Özyiğit yaptığı konuşmada festivallerin vatandaşları mutlu ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri 'Hareket' ilkesiydi. Hareket, kültür ve sanat faaliyetleriyle insanların daha çok iletişim ve dostluk kurmasını, kucaklaşmasını içeren bir ilkemizdi. Geçen hafta kentimizde Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'ni düzenledik. Bu festivaller vatandaşlarımızı mutlu ediyor. Yapmaya devam edeceğiz. Mersin Rotary Kulübü ile bu iş birliğimiz bir örnek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikten güzel işler doğuyor.

Mersin'in en güzel festivalinde hemşehrilerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gelecekte Japonya'nın Kushimoto kenti ile Almanya ve Çin'den de sokak sanatçılarını getirmek istiyoruz. Oralarda da kardeş belediyelerimiz var. Şu an da en çok ihtiyacımız olan şey kardeşlik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Siyasi iklimin değişmesine ihtiyacımız var.  Gün geçmiyor ki bir felaketle karşı karşıya kalmayalım. Değişim bayrağını taşıyan ve değişim olgunu ateşleyen bir lider var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel herkesin ezberini bozuyor. Genel başkanımız o 'cambaza bak' anlayışını yok edip, halkın gerçek sorunlarıyla mücadele ediyor. Halkın ihtiyacı olan barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunu var etme duygusuyla çalışıyor. Biz de sonuna kadar yanında olacağız."

"Bu festival yoktan var edildi ve şu anda Yenişehir'in markası haline geldi"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da Başkan Özyiğit'in kültür ve sanatı sokağa taşımak için ciddi çalışmalar yaptığını söyleyerek, "Bu sene Kushimoto Sokağı'nda festivalin altıncısı yapılıyor. Abdullah başkanıma Yenişehirli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Sanat ve kültürün sokağa taşınması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu festival yoktan var edildi ve şu anda Yenişehir'in markası haline geldi. Gelecekte daha büyük olacağını düşünüyorum. Abdullah başkanım bu konuyu ciddiyetle ele alıyor ve inanıyorum ki gelecekte bu sokağa adını veren Japonya'nın Kushimoto kentinde de sokak sanatçılarını getirecektir" dedi.

Rotary 2430 Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi ise festivalin Mersin'in sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına katkı sunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Rotaryenler bir fikir üretir. Bunun modelini oluştururlar ver toplumun hizmetine sunarlar. Yenişehir Belediyemizden gördüğümüz destekle de bu yıl uluslararası bir kimlik kazanan Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nin uzun yıllar Mersin'in marka festivali olmasını diliyoruz. Biz bölgemizdeki tüm şehirleri ziyaret ederken bu festivali bir model olarak gösteriyoruz. Uzaklardan gelen misafirlerimiz var. Biz bir festivali şehrin, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına katkı sağladığını biliyoruz. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyorum. Burada kurulan stantların kiralama gelirleri deprem bölgesinde ampute çocuklarımıza umut olacak. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Başkan Özyiğit, açılış konuşmalarının ardından Rotary 2430 Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi ve Mersin Rotary Kulübü Başkanı Emre Kargın'a iş birlikleri nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali Gerçekleşti - Son Dakika

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