Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

25.06.2025 18:32
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Ankara'da 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni düzenlendi, 2,596 öğrenci mezun oldu.

"Türkiye Bursları" kapsamında dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Tören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, birçok ülkenin Ankara'daki mukim büyükelçisi, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan YTB Başkanı Eren, 2011'den bu yana YTB olarak Türkiye Bursları vasıtasıyla dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencileri Türkiye'de ağırladıklarını söyledi.

Bu çalışmaların, Türkiye'nin uluslararası iddiasını güçlendirmek ve "Daha adil bir dünya mümkün" anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak amacıyla yürütüldüğüne dikkati çeken Eren, uluslararası öğrenci hareketliliğinin günümüzde en büyük küresel eğitim faaliyetlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Eren, dünyada şu anda yaklaşık 8 milyon uluslararası öğrenci bulunduğu ve Türkiye'nin de bu alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10 yılda uluslararası öğrenci sayımızı önemli ölçüde artırarak bugün ilk 7 ülke arasına girdik. Halihazırda 350 bin uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrencilerden yaklaşık 15 bini Türkiye Bursları kapsamında ülkemize geldi. Güney Amerika'dan Haiti'ye, Bosna-Hersek'ten Endonezya'ya kadar dünyanın dört bir yanından öğrencilerimiz var. Son 5 yılda en uzak coğrafyalardan bile burs başvuruları aldık."

Öğrencilerle birebir ilgilendiklerini, farklı etkinliklerle kültürel, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağladıklarını aktaran Eren, 2018'den bu yana binlerce öğrenciye burs imkanı sağladıklarını ifade etti.

Eren, son 7 yılda öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 17 şehirde 903 akademik program düzenlediklerini ve bu programlara binlerce öğrencinin katıldığını dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin Türk halkıyla kardeşlik bağı kurduğunu ve Türk kültürüyle bütünleştiklerini belirten Eren, 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken, bireye, aileye, topluma ve insan onuruna yönelik küresel tehditlerle karşı karşıya olunduğunu, bu farkındalıkla, öğrencilerin ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak görev yapacaklarına inandığını belirtti.

Eren, Türkiye Bursları'nın sadece bir eğitim fırsatı olmadığını aynı zamanda bir hayat yolculuğu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin vizyonuna, 'Dünya beşten büyüktür' ilkesine inanan, insanlığa umut olan sizlere ihtiyacımız var. Hep birlikte daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunacağımıza yürekten inanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Mezun olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, hayatınızın yeni döneminde başarılar diliyorum."

Bu yıl 112 farklı ülkeden 2 bin 596 uluslararası öğrenci mezun olurken, yaklaşık 900 öğrenci ise törene katılım sağladı.

Törende, farklı üniversite ve fakültelerden dereceyle mezun olan öğrenciler de katılımcılara hitap etti.

Kep atma töreninin ardından öğrenciler hatıra fotoğrafları çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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