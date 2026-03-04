Uluslararası Öğrencilere İftar Programı - Son Dakika
Uluslararası Öğrencilere İftar Programı

Uluslararası Öğrencilere İftar Programı
04.03.2026 22:21
Göç İdaresi, Ankara'daki uluslararası öğrenciler için iftar düzenledi. Bakan Cangir, bağların önemini vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler için iftar programı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler için bir iftar programı düzenledi. Ankara Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen programa; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Esin Çakıl ile kurum yöneticileri ve uluslararası öğrenciler katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, programda yaptığı konuşmada uluslararası öğrencilere yönelik olarak, geleceklerini inşa ederken üzerinde yükselecekleri yapının iki sağlam ayağının olması gerektiğini belirtti. Cangir, "Bu köprünün ilk ayağı, şu an üniversite veya yüksek lisans eğitimi aldığınız ülkemiz Türkiye'dir. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan kolaylıklardan faydalanarak burada kalmanızdan ve kariyerinize Türkiye'de devam etmenizden büyük memnuniyet duyarız. Ancak rotanız neresi olursa olsun, sizlerden istirhamımız bu ayağı her zaman sağlam tutmanızdır. Mezuniyet sonrası kendi ülkenize dönseniz veya üçüncü bir ülkeye gitseniz dahi burayı unutmayın; kendi aranızdaki iletişimi ve Türkiye ile olan hem gönül hem de fiziki bağınızı koparmayın. Bu sürekliliğin, hem sizler hem de bizler için son derece kıymetli olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Köprünün ikinci ayağının öğrencilerin anavatanları olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, şu ifadeleri kullandı:

"Burayı ikinci vatanınız olarak görseniz de kendi topraklarınıza dönme arzusunda olmanız, oraya hizmet etme gayesi taşımanız son derece doğal ve ulvi bir amaçtır. Ancak kendi ülkenize yerleşseniz bile Türkiye ile olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerinizi devam ettirmenizi özellikle rica ediyorum. Nerede olursanız olun, kurduğunuz bu bağları korumanız, ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünü her zaman diri tutacaktır."

GÖÇ İDARESİ BAŞKANI KÖK: 415 BİN ÖĞRENCİYE HIZLI HİZMET

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, konuşmasında öğrencilere hitap ederek, "Evinizden, ailenizden, sevdiklerinizden ve ülkenizden kilometrelerce uzakta olsanız bile, Göç İdaresi Başkanlığı olarak sizlerin yanında bulunmaktan ve sizleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerle iftar sofrasını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kök, "Bugün burada sizlerle bir iftar sofrasını paylaşıyor, dostluğumuzu geliştiriyor ve aynı zamanda ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KURUMSAL GÖREV VE SORUMLULUKLAR'

Göç İdaresi Başkanlığı'nın görev ve sorumluluklarını aktaran Kök, "Bildiğiniz gibi Göç İdaresi Başkanlığı, siz değerli öğrencilerimiz de dahil, yabancıların vize işlemlerinden başlayan, sınır kapısından geçiş işlemleri ve ülkeye girişle devam eden ve ülkeye geliş amacına bağlı ikamet izinlerini tanzim etmeye kadar bir dizi iş ve işlemleri yürütmekle görevli bir kurumdur. Başkanlığımız, tüm bu görevleri insanı merkeze alan bir anlayışla; hukuk, insan hakları ve 'Yaratılanı hoş gör, Yaratandan ötürü' felsefesinin şekillendirdiği kültürel değerlerimiz temelinde yerine getirmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ankara, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Öğrencilere İftar Programı

