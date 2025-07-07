Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Sonuçlandı

Çocuklara sanatla çevre bilincini oluşturmayı amaçlayan ve Pınar tarafından 44'üncü kez düzenlenen "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"nın kazananları açıklandı.

Pınardan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan katılan binlerce çocuk, çevreye duyarlılığını renkli düşleriyle resmetti.

"Çevre dostu yaşam" temasıyla çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen yarışmada dereceye giren küçük ressamlar ödüllerini aldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu kazanan öğrencilerden Şanlıurfa Gazi Ortaokulu öğrencisi Ravza Nur Bağış, Ağrı Doğa Ortaokulu öğrencisi Eymen Şahin ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Hayrunisa Kurnaz, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilen 1 yıllık eğitim bursuna layık görüldü.

Özpınarlar Tenzile Sert Ortaokulundan Cemre Nazik İbek, MEB Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursundan Bahar Çobanoğlu, Eskişehir Osmangazi İlkokulundan Aras Topçuoğlu, Samsun Bilim ve Sanat Merkezinden Fatma M. Elisa Uğurlu ve Edebali Ortaokulundan Asel Doğan da ödüle değer bulundu.

Yarışmada ayrıca Azerbaycan'dan 255 N Orta Mektepten Abbasova Rüqeyya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İrsen Küçük Ortaokulundan Ahmet Rifat Tatlıcı da ödül alan isimler arasında yer aldı.

Yarışmaya katılan 9 öğrenci dizüstü bilgisayar, 9 öğrenci ise tablet kazandı.

"Çocuklara hayallerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, resim sanatının çocukların kendilerini ifade etme biçimi olduğunu belirterek, "44 yıldır çocuklara hayallerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan sunuyoruz. Bu yıl, çocuklarımız çevreye duydukları sevgiyi, sorumluluklarını ve umutlarını çizerek bizlere aktardı. Onların dünyasına kulak vermek, geleceğe umutla bakmamızın anahtarı. Sanatla büyüyen çocukların daha duyarlı, yaratıcı bireyler olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jüri başkanlığını Prof. Hayri Esmer'in üstlendiği yarışmanın jürisinde Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, gazeteci İhsan Yılmaz, Orhun Atmış ve Seray Şahinler Demir yer aldı.