Uluslararası Uzay Kongresi\'nde 11 astronot Akdeniz Üniversitesi\'nde buluştu

ANTALYA'da 77'ncisi düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında 11 astronot, Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) öğrenciler, akademisyenler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Astronotlar, uzay görevlerinde edindikleri deneyimleri paylaşırken, katılımcıların uzay yolculuğu ve uzay araştırmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında farklı ülkelerden 11 astronot, AÜ'de öğrenciler, akademisyenler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Etkinliğe Türkiye'nin astronotları Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in yanı sıra, Nora Almatrooshi, Hazzaa Almansoori, Reinhold Ewald, Tibor Kapu, Julie Payette, Sian Proctor, Slawosz Uznanski-Wisniewski, Frank de Winne ve Soyeon Yi katıldı. Astronotlar, uzay görevlerinde edindikleri deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, uzay araştırmaları ve insanlı uzay çalışmalarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'EKİPLERİMİZ, İMKANSIZ GÖRÜNENLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ'

Tıp ve uzayın birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan şunları söyledi:

"Uzay uçuşları hücrelerimizi, kaslarımızı, kan damarlarımızı ve diğer biyolojik sistemlerimizi, yaşlanmanın belirli yönlerine benzeyen şekillerde etkiliyor. Bilim insanları, uzay ortamında gerçekleştirilecek biyobaskının gelecekte karmaşık dokuların ve belki de nakil amacıyla kullanılabilecek organların üretilmesine yardımcı olup olamayacağını araştırıyor. Bu soru Akdeniz Üniversitesi için özel bir anlam taşıyor. Tıp ekiplerimiz; yüz nakli, dünyanın ilk başarılı rahim nakli ve kol nakli de dahil olmak üzere öncü başarılarıyla, bir zamanlar imkansız görünenleri gerçeğe dönüştürdü."

'BU YOLCULUĞUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Akdeniz Üniversitesi'nde hayata geçen ileri sağlık hizmetlerinden bahseden Prof. Dr. Özlenen Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda kurulan Hücresel Tedavi Merkezi ile hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin kanseri tanıyıp ona saldıracak şekilde yeniden programlandığı CAR-T hücre tedavisi gibi tedavilere doğru ilerliyoruz. Bu, tıpta köklü bir dönüşümü temsil ediyor. Hasar görmüş parçaları değiştirmekten, canlı sistemleri yeniden programlamaya, bedeni onarmaktan, bedene kendisini nasıl iyileştireceğini öğretmeye doğru bir dönüşüm. İşte tam da burada uzay araştırmaları ile tıp arasındaki bağ gerçekten güçlü bir hal alıyor. Astronotlar için robotik cerrahi geliştiriyoruz ve dünyada uzman sağlık hizmetlerine erişimi genişletiyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak; nakillerden hücresel tedavilere, ameliyathaneden laboratuvara ve belki de bir gün dünyadan uzaya uzanan bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

'ZİHİNLERİNDE YENİ HAYALLER YEŞERECEK'

Gençlere tavsiyelerde bulunan Astronot Tuğgeneral Alper Gezeravcı da şöyle konuştu:

"Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet de Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü iradesiyle, uzayda hakkımız olanı almak üzere ortaya koyduğumuz Milli Uzay Programımızın devamı niteliğinde, son dört yıldır icra edilen faaliyetlerin bir yansımasını bugün burada görüyoruz. Biz, 'Neden 2020'li yıllarda böyle yatırımlarla uzay alanına adım attık?' sorusunu değil, 'Neden bu zamana kadar bu işlere başlamadık?' sorusunu sorduk. Bundan sonra kardeşlerimizin geleceğe yönelik potansiyellerini ortaya koyabilecekleri yeni alanlar açılacak; zihinlerinde yeni hayaller yeşerecek."

Astronotlar deneyimlerini anlatırken öğrenciler de uzaya dair merak ettiklerini sordu. Program sonunda ise AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 11 astronota çeşitli hediyeler sundu.