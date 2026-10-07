Uluslararası Uzay Kongresi'nde 11 astronot Akdeniz Üniversitesi'nde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Uzay Kongresi'nde 11 astronot Akdeniz Üniversitesi'nde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uluslararası Uzay Kongresi\'nde 11 astronot Akdeniz Üniversitesi\'nde buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 11 astronot, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciler ve uzay meraklılarıyla buluştu. Astronotlar deneyimlerini paylaşıp soruları yanıtladı; AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan program sonunda 11 astronota hediye verdi.

ANTALYA'da 77'ncisi düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında 11 astronot, Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) öğrenciler, akademisyenler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Astronotlar, uzay görevlerinde edindikleri deneyimleri paylaşırken, katılımcıların uzay yolculuğu ve uzay araştırmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında farklı ülkelerden 11 astronot, AÜ'de öğrenciler, akademisyenler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Etkinliğe Türkiye'nin astronotları Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in yanı sıra, Nora Almatrooshi, Hazzaa Almansoori, Reinhold Ewald, Tibor Kapu, Julie Payette, Sian Proctor, Slawosz Uznanski-Wisniewski, Frank de Winne ve Soyeon Yi katıldı. Astronotlar, uzay görevlerinde edindikleri deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, uzay araştırmaları ve insanlı uzay çalışmalarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'EKİPLERİMİZ, İMKANSIZ GÖRÜNENLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ'

Tıp ve uzayın birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan şunları söyledi:

"Uzay uçuşları hücrelerimizi, kaslarımızı, kan damarlarımızı ve diğer biyolojik sistemlerimizi, yaşlanmanın belirli yönlerine benzeyen şekillerde etkiliyor. Bilim insanları, uzay ortamında gerçekleştirilecek biyobaskının gelecekte karmaşık dokuların ve belki de nakil amacıyla kullanılabilecek organların üretilmesine yardımcı olup olamayacağını araştırıyor. Bu soru Akdeniz Üniversitesi için özel bir anlam taşıyor. Tıp ekiplerimiz; yüz nakli, dünyanın ilk başarılı rahim nakli ve kol nakli de dahil olmak üzere öncü başarılarıyla, bir zamanlar imkansız görünenleri gerçeğe dönüştürdü."

'BU YOLCULUĞUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Akdeniz Üniversitesi'nde hayata geçen ileri sağlık hizmetlerinden bahseden Prof. Dr. Özlenen Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda kurulan Hücresel Tedavi Merkezi ile hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin kanseri tanıyıp ona saldıracak şekilde yeniden programlandığı CAR-T hücre tedavisi gibi tedavilere doğru ilerliyoruz. Bu, tıpta köklü bir dönüşümü temsil ediyor. Hasar görmüş parçaları değiştirmekten, canlı sistemleri yeniden programlamaya, bedeni onarmaktan, bedene kendisini nasıl iyileştireceğini öğretmeye doğru bir dönüşüm. İşte tam da burada uzay araştırmaları ile tıp arasındaki bağ gerçekten güçlü bir hal alıyor. Astronotlar için robotik cerrahi geliştiriyoruz ve dünyada uzman sağlık hizmetlerine erişimi genişletiyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak; nakillerden hücresel tedavilere, ameliyathaneden laboratuvara ve belki de bir gün dünyadan uzaya uzanan bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

'ZİHİNLERİNDE YENİ HAYALLER YEŞERECEK'

Gençlere tavsiyelerde bulunan Astronot Tuğgeneral Alper Gezeravcı da şöyle konuştu:

"Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet de Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü iradesiyle, uzayda hakkımız olanı almak üzere ortaya koyduğumuz Milli Uzay Programımızın devamı niteliğinde, son dört yıldır icra edilen faaliyetlerin bir yansımasını bugün burada görüyoruz. Biz, 'Neden 2020'li yıllarda böyle yatırımlarla uzay alanına adım attık?' sorusunu değil, 'Neden bu zamana kadar bu işlere başlamadık?' sorusunu sorduk. Bundan sonra kardeşlerimizin geleceğe yönelik potansiyellerini ortaya koyabilecekleri yeni alanlar açılacak; zihinlerinde yeni hayaller yeşerecek."

Astronotlar deneyimlerini anlatırken öğrenciler de uzaya dair merak ettiklerini sordu. Program sonunda ise AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 11 astronota çeşitli hediyeler sundu.

Kaynak: DHA
Akdeniz ÜniversitesiÖzlenen ÖzkanTeknolojiAntalyaGüncelHediyeUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Bekir Bozdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
Okuldaki saldırının ardından acı veda Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
19:10
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 21:14:32. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Uzay Kongresi'nde 11 astronot Akdeniz Üniversitesi'nde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei