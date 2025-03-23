Ümit Özdağ'dan Mektup: 'Hukuk Devletine Sahip Çıkıyorsunuz' - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan Mektup: 'Hukuk Devletine Sahip Çıkıyorsunuz'

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın mektubu, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği mitingde okundu. Özdağ, katılımcılara Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaları mesajı verdi ve hukukun üstünlüğü için mücadeleye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

23.03.2025 22:07  Güncelleme: 00:39
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(İSTANBUL) - Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın mektubu Saraçhane'de okundu. Özdağ, mektubunda, "Siz bu mücadele ile sadece Ümit Özdağ'a, haksız şekilde tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmıyorsunuz. Siz Türkiye'nin geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Sizlerin demokratik bir hukuk devletinde yaşamasına sahip çıkıyorsunuz." dedi.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Saraçhane'de düzenlediği mitingde Zafer Partisi Genel Başkanı Ali Şehirlioğlu, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın mektubunu okudu.

Özdağ'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Büyük Türk milletinin değerli evlatları, Sevgili İstanbullular, Mustafa Kemal'in Askerleri, sizleri Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 62 günden bu yana tutulduğum hücremden sevgiyle selamlıyorum. Her akşam hücremde televizyonlarda, sizlerin Saraçhane ve bütün Türkiye'deki asil demokrasi ve hukuk mücadelenizi izliyorum. Soğukkanlı ama heyecanlı, vakur duruşunuz ve kararlı tavrınız ile bütün dünyayı etkiliyorsunuz. Hem tavizsiz şekilde hukuk ve demokrasi, hem milli üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti mücadelesi vermeniz ülkemizin geleceğinin güvencesidir.

Bu mücadeleyi verirken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuka saygılı, provokasyonlara kapalı şekilde davranacağınıza eminim. Siz bu mücadele ile sadece Ümit Özdağ'a, haksız şekilde tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmıyorsunuz. Siz Türkiye'nin geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Sizlerin demokratik bir hukuk devletinde yaşamasına sahip çıkıyorsunuz.

Muhalefete ikinci sınıf yurttaş muamelesi yapılmasına, düşman ceza hukuku uygulanmasına karşı çıkıyorsunuz. Karşı çıkmaya, hukuk devleti mücadelesine devam edin değerli kardeşlerim. ve sevgili polis kardeşlerim, Eski bir polis akademisi hocası olarak sizlere de sesleniyorum. Bu insanlar sizin halkınız, bu insanlar sizin çocuklarınız. Onlara, Türk halkının temsilcilerine sadece Türk polisi olarak davranın lütfen. Tanrı hem gençliğimizi, hem de bizleri koruyan güvenlik güçlerimizi korusun. Hepinizi kucaklıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan Mektup: 'Hukuk Devletine Sahip Çıkıyorsunuz' - Son Dakika

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