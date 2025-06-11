Ümit Özdağ Davası… Azmi Karamahmutoğlu: "Özdağ'ın Tutukluluk Halinin Hukukla Kanunlarla Bir İlgisi Yoktur" - Son Dakika
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Ümit Özdağ Davası… Azmi Karamahmutoğlu: "Özdağ'ın Tutukluluk Halinin Hukukla Kanunlarla Bir İlgisi Yoktur"

Ümit Özdağ Davası… Azmi Karamahmutoğlu: "Özdağ\'ın Tutukluluk Halinin Hukukla Kanunlarla Bir İlgisi Yoktur"
11.06.2025 17:53
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Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine ilişkin, “İçerideki Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ siyasi bir tutukludur. Tutukluluk halinin hukukla kanunlarla bir ilgisi yoktur. PKK ve Abdullah Öcalan’a ilişkin kurulmuş olan pazarlık masasının iç yüzünü faş ettiği için, toplumu, seçmeni, Türk vatandaşlarını bilgilendirdiği ve bilinçlendirdiği için, bu yürütülen pazarlığa ilişkin bir toplumsal muhalefetin yükselmemesi için buna ön ayak olacak siyasilerin en başında gelen Ümit Özdağ, siyasetten yargı marifetiyle el çektirilmiştir” dedi.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine ilişkin, "İçerideki Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ siyasi bir tutukludur. Tutukluluk halinin hukukla kanunlarla bir ilgisi yoktur. PKK ve Abdullah Öcalan'a ilişkin kurulmuş olan pazarlık masasının iç yüzünü faş ettiği için, toplumu, seçmeni, Türk vatandaşlarını bilgilendirdiği ve bilinçlendirdiği için, bu yürütülen pazarlığa ilişkin bir toplumsal muhalefetin yükselmemesi için buna ön ayak olacak siyasilerin en başında gelen Ümit Özdağ, siyasetten yargı marifetiyle el çektirilmiştir" dedi.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

142 gündür Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik bir hücrede tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın ardından Silivri'de açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Mahkeme heyeti evlerine gidip rahatça uyuyacaklar ama Ümit Özdağ tutuklu bir şekilde yargılanmaya devam edecek"

"Bu sabah 10.30'da Silivri Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda başlayan mahkeme Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı halkı kin ve düşmanlığa tahrikten açılmış bir davasına ilişkindi. Sayın Özdağ Silivri mahpushanesinde 5. ayına girmiş vaziyette. İşin doğrusu bugünkü bu duruşmada biz bir tahliye bekliyorduk. Öyle ki ceza almış olsa bile en azından bir karar verilirdi yahut tutuksuz yargılama şeklinde gün verilirdi diye bekliyorduk fakat ne yazık ki bunların hiçbiri olmadı. Bugün burada mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı bir sonraki tarihe attı. Türkiye'nin değişik illerinden buraya gelmiş hem Zafer Partililer hem de Zafer Partili olmadığı halde gönüllü, yurtsever insanlar var. Onlar desteğe geldiler, işin doğrusu bekledikleri bugün burada Ümit hocayla kucaklaşmaktı, onu alıp gitmekti fakat olmadı. Biz yine Sayın Ümit Özdağ'ı Silivri mahpushanesindeki tek kişilik hücresine bırakıp evlerimize gideceğiz. Bu kararı veren mahkeme heyeti de bu akşam evlerine gidip serin yastıklarına başlarını koyup uyuyacaklar fakat Ümit Özdağ tutuklu bir şekilde yargılanmaya devam edecek.

"Özdağ'ın kaçma şüphesinden söz etmek mizaha bile malzeme olamayacak bir iddiadır"

Tutukluluk halinin sebebi de kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesi oysa bütün deliller toplanmış vaziyette, bu kuşku artık ortadan kalkmış durumda. Sayın Ümit Özdağ'ın kaçma şüphesinden söz etmek mizaha bile malzeme olamayacak bir iddiadır. Tutuklu yargılama kararında ısrarın niyedir diye baktığımızda, 19 Ocak tarihine dönmemiz lazımdır, eziyet için. Sayın Ümit Özdağ'a eziyet etmek içindir. O, en başından beri yapılanın düşman ceza hukuku olduğunu söylemişti. Bugün Sayın Özdağ'ın savunma avukatlarından akademisyen Prof. Dr. Savaş Özdağ bunu düzeltme yoluna gitti. Düşman ceza hukuku yerine kaba kuvvet tabirini kullandı. Sayın Ümit Özdağ'a kaba kuvvet uygulanıyor. Hukuk ve kanunlar değil, kaba kuvvet uygulanıyor. Şimdi yeniden tutuklu şekilde duruşmanın devamına karar verilmesi de bir kaba kuvvet halidir, düşman ceza hukuku uygulamasıdır.

"Ümit Özdağ, siyasetten yargı marifetiyle el çektirilmiştir"

Bütün deliller toplanmış vaziyette, iddianamede kendilerince davaya konu olan malzemelerde toplanmış durumda. Bugüne kadar duruşmaların 2 ay ertelendiği de olmuştu, şimdi bakınca 1 hafta kısa gibi görünüyor ama 7 gün boyunca bu tarihi kısa görenleri her gün hücrede tutmak isterdik empati kurabilmeleri için. Bir hafta sonra da ne olacağını öngöremiyoruz. İçerideki Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ siyasi bir tutukludur. Tutukluluk halinin hukukla kanunlarla bir ilgisi yoktur. PKK ve Abdullah Öcalan'a ilişkin kurulmuş olan pazarlık masasının iç yüzünü faş ettiği için, toplumu, seçmeni, Türk vatandaşlarını bilgilendirdiği ve bilinçlendirdiği için, bu yürütülen pazarlığa ilişkin bir toplumsal muhalefetin yükselmemesi için, buna ön ayak olacak siyasilerin en başında gelen Ümit Özdağ, siyasetten yargı marifetiyle el çektirilmiştir. Bu önceleri iddianamenin hazırlanmasının geciktirilmesi, uzun vadede geciktirilmesi halinde 5 aya taşınmışken şimdi artık 1'er haftalık tarihlerle bu siyasetten el çektirilmişlik hali yaşatılmaya devam ediliyor. Ümit Özdağ'ın mahkümiyet kararına ilişkin olasılığı aklımıza getirmedik, getirmiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ Davası… Azmi Karamahmutoğlu: 'Özdağ'ın Tutukluluk Halinin Hukukla Kanunlarla Bir İlgisi Yoktur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ Davası… Azmi Karamahmutoğlu: "Özdağ'ın Tutukluluk Halinin Hukukla Kanunlarla Bir İlgisi Yoktur" - Son Dakika
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