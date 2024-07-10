Ümit Özdağ, Yeni Şafak gazetesine yanıt verdi

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeni Şafak gazetesinin Kayseri'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylara ilişkin kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi. Özdağ, "Kayseri'de ve diğer kentlerde yıllardan bu yana gerçekleşeceği konusunda uyardığımız bu olayların nedenini anlamazsanız bu ülkenin başını büyük belalara sokarsınız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Yeni Şafak gazetesinin geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili kendisine yönelik iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Özdağ, şunları kaydetti:

"Yeni Şafak, Türkiye'ye yönelik demografik tecavüzün başlıca savunucularındandır. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkemizde kalmasını ve yenilerinin gelmesini utanmazca savunmaktadır. Yeni Şafak, büyük Kürdistan kurulması için tasarlanan ülkemizi iç savaşa sürüklemek için kurulan tuzağın medya aracıdır. Atatürk ve milli, üniter, laik Türk devletine düşman olan Yeni Şafak, Atatürk'ün askeri olan Ümit Özdağ ve Atatürk'ün partisi olan Zafer Partisi'ni doğal düşman görmektedir. Bu konuda da haklıdır.

Zafer Partisi de Yeni Şafak Gazetesi'ni Türkiye'ye düşman yayın organı olarak görmektedir. Zafer Partisi için Yeni Şafak İngiliz Muhipler Derneği yayın organıdır. 2 ay önce Kayseri'de yerel bir YouTube kanalı Suriyelilerin yoğun olduğu mahalleden görüntüler yayınlamıştı. Ben de sosyal medyadan bu X mesajını yeniden paylaşmıştım. Tabii Kayseri'yi bilmeyen, yaşadıkları mahallede kimin nerede oturduğunu bilmeyen, mahallelerini tanımayan Kayserililer benim yeniden yayınladığım videodan Suriyelilerin nerede oturduğunu tespit edip ev ve dükkanları basmışlar.

Yeni Şafak çalışanlarına balık yağı içmelerini öneriyorum. Beyin kireçlenmesi durumunda yararı olur mu bilmem ama deneyin. ve olayların neden olduğunu anlatan bir Kayserili ile sizi baş başa bırakıyorum. Kayseri'de ve diğer kentlerde yıllardan bu yana gerçekleşeceği konusunda uyardığımız bu olayların nedenini anlamazsanız bu ülkenin başını büyük belalara sokarsınız."