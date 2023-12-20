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Umman Denizi'nde kaçırılan gemi Somali açıklarına getirildi - Son Dakika
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Umman Denizi'nde kaçırılan gemi Somali açıklarına getirildi

Umman Denizi'nde geçen hafta kaçırılan Malta bandıralı Ruen adlı ticari gemi, korsanlar tarafından Somali açıklarına getirildi. Gemi içinde bulunan 18 kişilik mürettebattan biri yaralandı ve Somali açıklarına indirildi. Geminin hareketleri izlenirken, kurtarma operasyonu için küçük bir tekne gönderilmesine izin verildi.

Umman Denizi\'nde kaçırılan gemi Somali açıklarına getirildi
20.12.2023 - 13:05,
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Umman Denizi'nde geçen hafta kaçırılan Malta bandıralı "Ruen" adlı ticari geminin korsanlarca Somali açıklarına getirildiği ve bir yaralının indirildiği bildirildi.

Somali'nin Puntland eyaletindeki Limanlar ve Deniz Suçlarıyla Mücadele Bakanı Ahmed Yasin Salah, Umman Denizi'nde kaçırılan ve içinde 18 kişilik mürettebat bulunan Malta bayraklı ticari geminin şu anda Somali açıklarında Puntland eyaletinin Bereeda ilçesinde olduğunu açıkladı.

Salah, korsanların geçen hafta gemiyi kaçırdıkları sırada yaralanan mürettebattan birini Somali açıklarına indirdiğini açıkladı.

Geminin hareketlerinin izlendiğini aktaran Salah, şirket ve korsanlıkla mücadele ekiplerinin içeridekilerle bağlantı kurarak sağlık durumu ciddi olan birini kurtarmak için küçük bir tekne gönderilmesine izin verdiğini aktardı.

Salah, gemiyi takip eden 3 savaş gemisinin uygun zamanda operasyon düzenleyebileceğini de belirtti.

Bulgaristan'daki denizcilik şirketi Navibulgar, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, şirkete ait Malta bandıralı Ruen gemisiyle Yemen'in güneyinde irtibatın kesildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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