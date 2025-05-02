Umman'ın başkenti Maskat, Türkiye-Umman İş Forumu ve Ticaret Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Umman- Türkiye İş Konseyi Başkanı Salim Abdullah er-Ravvas, Umman'ın başkenti Maskat'ta 15-17 Aralık 2025 tarihleri arasında Umman-Türkiye İş Forumu ve Ticaret Fuarı düzenleneceğini açıkladı.

Ravvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Umman Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu forum ve fuarın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla ortak iş konseyi tarafından planlandığını ifade eden Ravvas, organizasyonda her iki ülkeden iş dünyasının önemli isimlerinin yer alacağını ve konuşmalar ve panellerde, Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve farklı sektörlerdeki büyüme potansiyelinin ele alınacağını kaydetti.

Etkinliğin iki ülke arasındaki özel sektör işbirliğine ve bölgesel şirketlerle ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Ravvas, bu organizasyonun DEİK ve Umman Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Türkiye ile Umman arasında 28 Kasım'da Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda 10 anlaşma imzalanmıştı.