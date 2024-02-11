Umman, İsrail\'in Refah kentine kara saldırısı ihtimaline karşı uyarıda bulundu

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Umman, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla yerinden edilmiş yüz binlerce kişiyi barındıran Refah kentine kara saldırısı ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'i kibrinden vazgeçirmek ve saldırılarını durdurmaya zorlamak için uluslararası topluma, yapılan açıklamalar ve siyasi duruşların içeriğini doldurmak için somut önlemler alma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İnsani ihtiyaçların Gazze Şeridi'nin her yerine ulaştırılması için sınır geçişlerinin açılması gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail'in Refah'ı işgalinin tehlikeli sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivilleri, mülkleri ve tüm tesisleri hedef almasının yol açacağı yıkıcı etkilerden tamamen sorumlu tutulması çağrısı yapılarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka açık bir meydan okuma olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.