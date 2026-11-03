Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 48 yılda Çin'e ilk devlet ziyaretini Beijing'de yaptı - Son Dakika
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Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 48 yılda Çin'e ilk devlet ziyaretini Beijing'de yaptı

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Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 48 yılda Çin\'e ilk devlet ziyaretini Beijing\'de yaptı
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Xi, Beijing'de Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü. Görüşme, 48 yılda Umman'dan Çin'e devlet başkanlığı düzeyindeki ilk ziyaret olurken Xi, stratejik ortaklığı ilerletmeye ve Ortadoğu'da barışın yeniden tesisine katkı için Umman ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Umman arasındaki stratejik ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşımak ve Ortadoğu'da barışın bir an önce yeniden tesis edilerek kalıcı istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Umman ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, pazartesi günü devlet ziyareti amacıyla Çin'de bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile başkent Beijing'de bir araya geldi. Ziyaret, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 48 yılda Umman'dan Çin'e devlet başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Xi, Sultan Heysem bin Tarık ile gerçekleştirdiği görüşmenin Çin-Umman ilişkileri tarihinde önemli bir sayfa açtığını ve ikili ilişkilerin gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Xi, Umman ile kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye ve enerji sektöründe istikrarlı ve güvenilir, yatırım alanında büyük potansiyel taşıyan, ileri teknolojilerde ise inovasyonu teşvik eden bir ortak olmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini çeşitlendirmeyi ve kapsamını genişletmeyi, sanayi, yatırım, yapay zeka, bilim ve teknoloji alanlarındaki etkileşimi ve halklar arası bağları güçlendirmeyi, ayrıca kalkınma, yeniden canlanma ve modernleşme yolunda birlikte ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Xi, Çin-Umman stratejik ortaklığını daha da güçlendirmek amacıyla eğitim, turizm, sağlık, medya ve spor gibi alanlarda işbirliğinin artırılması çağrısında da bulundu.

Ortadoğu ve Körfez bölgesinin büyük güçler arasındaki rekabetin ve jeopolitik çatışmaların yaşandığı bir arenaya dönüşmemesi gerektiğine dikkat çeken Xi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve korunması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, "Çin, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın teşvik edilmesine yönelik aktif çabalarını sürdürürken, bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümüne kendi bilgi birikimi ve çözüm önerileriyle katkıda bulunmayı hedefliyor" dedi.

Xi, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını savunmaya devam edeceklerini ve bölge ülkelerinin iyi komşuluk ilişkileri içinde, kalkınma, güvenlik ve işbirliğini esas alarak bir arada yaşayabilecekleri ortak bir ortam oluşturmasını destekleyeceklerini ifade etti.

Xi, bölgede barış ve huzurun bir an önce yeniden tesis edilmesi ve kalıcı istikrarın sağlanması için ortak çaba göstermek üzere Umman, diğer Arap ülkeleri ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Sultan Heysem bin Tarık ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Çin'e destek verdiklerini söyledi.

Çin'in uzun yıllardır Umman'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Çinli şirketlerin ülkedeki yatırımlarının artmaya devam ettiğini belirten Sultan Heysem bin Tarık, Çin ile kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye ve ticaret, yatırım, sanayi, altyapı, yapay zeka, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Çin'in Ortadoğu meselesindeki adil tutumunu büyük takdirle karşıladıklarını belirten Sultan Heysem bin Tarık, uluslararası hukuku savunmak, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini desteklemek ve hem bölgede hem de dünya genelinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına birlikte katkıda bulunmak amacıyla Çin ile yakın koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmenin ardından iki lider, sanayi ve tedarik zincirleri, yeşil kalkınma ve dijital finans gibi alanlarda işbirliği belgelerinin imzalanmasına nezaret etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiOrta DoğuE-DevletPolitikaGüncelPekinDünyaSon Dakika

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