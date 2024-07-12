Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nı ve Gazze'deki soykırımı anma programı düzenledi - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nı ve Gazze'deki soykırımı anma programı düzenledi

Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı\'nı ve Gazze\'deki soykırımı anma programı düzenledi

Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi. Program kapsamında Gazze'de hayatını kaybedenlerin de anıldığı sergi açıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Müslüman coğrafyasında yapılan katliamları unutmamamız ve çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini belirtti. Programa çok sayıda vatandaş katıldı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı yapıldı.

12.07.2024 09:36
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Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi. Gazze'de hayatını kaybedenlerin de anıldığı program kapsamında sergi de açıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Müslüman coğrafyasında yapılan katliamları unutmamamız ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor" dedi.

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla insanın öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı ile Gazze'de yaşanan soykırımı anma programı ve sergi açılışı Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleşti. Düzenlenen programa Başkan İsmet Yıldırım'ın yanı sıra; AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Saliha Demirer, Ümraniye İlçe Müftüsü Abdülkerim Çelik, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Srebrenitsa ve Gazze'deki soykırımın unutulmaması gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Müslüman coğrafyasında yapılan katliamları unutmamamız ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Bosna'da yapılan katliamın bir benzeri bugün Gazze'de yapılıyor. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; 'Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Kendisi çok önemli fikir ve devlet adamıydı. Rabbim rahmet eylesin" diye konuştu.

"ÇİZİLEN SINIRLAR GÖNÜL BAĞLARIMIZI KESEMEZ"

Bosna'nın mücadelesinin herkesten önce Türkiye'de yaşayan vatandaşları ilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Balkan coğrafyasına gitmeyen kardeşimizin kalmaması gerekiyor. Çizilen sınırlar oradaki kardeşlerimizle gönül bağlarımızı kesemez. Oraya gidip ecdadımızın neler yaptığını kendileri görmeleri lazım. Bütün olumsuzluklara rağmen ecdadımızın eserleri ortada. Bosna bize Fatih Sultan Mehmet'in ve Aliya'nın emanetidir" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Cevher Ağa Cami'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nı ve Gazze'deki soykırımı anma programı düzenledi - Son Dakika

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