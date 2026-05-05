Ümraniye\'de Ücretsiz Giyim Kursu

05.05.2026 18:20
Ümraniye Belediyesi, Giyim Üretim Teknolojisi kurslarıyla ücretsiz mesleki eğitim sunuyor.

ÜMRANİYE Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Ümraniye, Giyim Üretim Teknolojisi alanında düzenlediği kurslarla vatandaşlara ücretsiz mesleki eğitim imkanı sunuyor. İlçe genelinde 9 farklı merkezde yürütülen eğitimler, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı beceri kazandırmayı hedefliyor.

Giyim Üretim Teknolojisi Sertifika Programı kapsamında kursiyerler; tekstil ve giyim üretiminde kullanılan malzemelerin tanıtımı, temel dikiş teknikleri, dikiş makinelerinin kullanımı, kalıp hazırlama, kesim ve prova işlemleri gibi üretim süreçlerinin temel aşamalarını öğreniyor.

Eğitimlerde ayrıca overlok ve düz dikiş uygulamaları, ütüleme teknikleri, giysi montajı, bitirme işlemleri, üretim hatalarının tespiti ve kalite kontrol süreçleri de detaylı şekilde ele alınıyor.

EKİM AYINDA BAŞLAYAN EĞİTİMLER HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDİYOR

Giyim üretimi ve moda alanına ilgi duyan, mesleki kariyer hedefleyen veya evde üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar kurslara katılabiliyor. Her yıl ekim ayında başlayan kurs, haziran ayı sonuna kadar devam etmektedir. Yaz döneminde ise kısa süreli atölye programlarıyla eğitimler destekleniyor. Tüm eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütülüyor.

MEB ONAYLI SERTİFİKA İMKANI

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. İleri seviye eğitim programlarında ise katılım belgesi veriliyor. Katılımcılar, edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde ev tekstili, konfeksiyon ve moda tasarımı alanlarında istihdam imkanı bulabiliyor.

DÖNEM SONUNDA SERGİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENİYOR

Dönem sonunda kursiyerlerin ürettiği çalışmaların yer aldığı bir sergi ve tanıtım etkinliği düzenlenmesi planlanmakta olup bu etkinlik, kurs sürecinde elde edilen kazanımların sergilenmesine olanak sağlanıyor.

KAYIT VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan umraniye.bel.tr üzerinden ön kayıt formunu doldurarak başvuru yapabiliyor. Ayrıca belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular takip edilerek güncel kayıt bilgilerine ulaşılabiliyor. Ümraniye Belediyesi, sunduğu ücretsiz mesleki eğitimlerle kadınların ve tüm vatandaşların üretim hayatına katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:31:45. #7.12#
