Umut Akdoğan, Hayvan Bakımevlerinin İnşasının Desteklenmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sokak hayvanlarının yaşatılması amacıyla hayvan bakımevleri inşası dolayısıyla yapılacak harcamalar veya tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi indirimi kapsamına alınması için kanun teklifi verdi. Akdoğan, "Biz öldürmek değil yaşatmak odağından konuya yaklaşıyoruz. Tıpkı insanı yaşatmayı hedeflediğimiz gibi, hayvanları da ağacıyla çiçeğiyle bitkileri de yaşatmak bizim temel odağımız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Akdoğan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

"Sokak hayvanları sorununun çözümü öldürmek değil"

Sokaktaki hayvanların ötanazi adı altında katletmek değil, yaşatmanın temel hedef olması gerektiğini belirten Akdoğan, "Bunun için de her soruna öldürmekle çözüm öneren bir grubun katliamcı zihniyetine değil, akla, vicdana ve bu toprakların kültürüne uygun çözümler üretilmeli. Sokak hayvanları sorunu var. Ama bu sorunun çözümü öldürmek değil" dedi.

2021 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'na eklenen düzenlemeyle büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelerin, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurmakla görevlendirildiğini hatırlatan Akdoğan, devamında şunları kaydetti:

"494 belediyeden sadece 189'u barınağa sahip"

"Bu düzenlemeyle büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyelerin 31/12/2022, diğer belediyelerin ise 31/12/2024 tarihine kadar söz konusu hayvan bakımevlerini kurmaları öngörülmüştü. Ancak 2022 yılı sonuna kadar yasaya göre hayvan bakımevi kurması gereken 494 belediyeden sadece 189'u barınağa sahip. Toplam hayvan bakımevi sayısı da sadece 234. Gelinen noktada 2024 yılı sonuna kadar Türkiye'deki tüm belediyelerde hayvan bakımevi kurulması gerekiyor ancak ne belediyelerde böyle bir kaynak var, ne de iktidarın kendi yaptığı düzenlemenin neden hayata geçirilemediğini değerlendirmek gibi bir yaklaşımı var. Ülkemizde bu yasal zorunluluğu tartışmak yerine 'uyutma' adı altında sokak hayvanlarının katliamına yönelik tartışmalar gündeme getiriliyor. Oysa bizim tam da bu yasal zorunluluk neden yerine getirilemedi, belediyeler neden bu görevi isteseler de yapamadı onu tartışmamız lazım. İnsanın ihmaliyle nüfusu artan hayvanları katletmek çözüm de değil, insancıl da değil, çocuklarımıza bırakacağımız bir anlayış mirası asla değil.

Biz öldürmek değil yaşatmak odağından konuya yaklaşıyoruz. Tıpkı insanı yaşatmayı hedeflediğimiz gibi, hayvanları da ağacıyla çiçeğiyle bitkileri de yaşatmak bizim temel odağımız. O nedenle Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikle topyekun bir hayvan katliamına sebep olacağını şimdiden öngördüğümüz yaklaşıma karşı çözümsüzlük değil bir çözüm üretiyor ve hayvan bakımevi kuracak belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve kişilere yapılacak yardım ve bağışlarla bu bakımevleri inşaatları için yapılacak giderlerin kurumlar vergisi ile gelir vergisinden indirilmesini öneriyoruz. Böylece bu amaçla yapılacak çalışmalara destek verilmesini de teşvik ediyoruz. Teşvik adı altında yıllardır vatandaşın sırtında kambur olan yap işlet devret projelerinin müteahhitlerine sağlanan onlarca imkan var. Biz bu teklifimizle Belediyelere ve hayvan bakımevleri kuranlara destek olanlara vergi indirimi sağlansın, sokaktaki canlar için de önceliğimiz olan yaşatmak hedefi için kaynak sağlanmış olsun diye öneriyoruz."

"Kanun teklifi ile hayvan bakımevleri için kaynak sağlanması için yasal düzenleme amaçlanmaktadır"

Akdoğan'ın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin gerekçesinde ise, "Teklif ile hayvan bakımevleri inşası dolayısıyla yapılacak harcamalar veya bu tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler arasında yer alması böylece bu hayvan bakımevleri için kaynak sağlanması için yasal düzenleme yapılması amaçlanmaktadır" denildi.

Akdoğan'ın teklifte sunduğu madde gerekçeleri ise şöyle:

"Madde 1 – Hayvan bakımevleri inşası dolayısıyla yapılacak harcamalar veya bu tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir vergisinin matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler arasında yer alması düzenlenmektedir.

Madde 2 – Hayvan bakımevleri inşası dolayısıyla yapılacak harcamalar veya bu tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisinin matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından yapılacak indirimler arasında yer alması düzenlenmektedir."