Umut Davası\'nda Yeni Gelişmeler

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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı Umut davasının 16 Ocak'ta görülecek duruşmasında dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenilmesi ve İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne yeniden müzekkere yazılarak sanık Oğuz Demir ve ailesinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkıp çıkmadığına ilişkin araştırma yapılmasının istenmesi talepleri karara bağlanacak.

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı Umut davasında Mumcu ailesi, 24 Mayıs 2024'te dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenilmesi için mahkemeye talepte bulunmuştu. Ayrıca soruşturmayı genişletme talebinde sanık Oğuz Demir'in yakalanması konusunda Şükran Güldal Mumcu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan randevu talep edilmiş ve yapılan görüşmede Oğuz Demir'le ilgili arama kaydı da hatırlatılarak bilgi istenmişti.

"Sanık Oğuz Demir'in İran'da olduğu konusunda istihbari bilgi var"

13 Eylül'de sunulan soruşturmayı genişletme talebine ek beyanda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın daha sonra dönüş yaparak Oğuz Demir'in İran'da olduğu konusunda istihbari bilgi bulunduğu yönünde bilgi paylaştığı ve sanığın süreçte çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığını söylediği bildirildi. Bunun üzerine Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Oğuz Demir'in eşi ve çocuklarının yurt dışında olup olmadığı ve Oğuz Demir'in eşi ve çocukları ne şekilde yurt dışına çıkardığı konusunda İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldı. Yapılan araştırmanın ise sadece hudut kapıları ve HKS sistemi üzerinden yapılan sorgulama ile sınırlı tutulduğu ve sorgulama sonucunda da Oğuz Demir'in ailesinin giriş - çıkış kaydına rastlanmadığı kaydedildi.

"İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeniden müzekkere yazılsın"

Konuya ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ek beyanda Avukat Yalçın Akbal, şöyle sıralamıştı:

"1991-1999 tarihleri arası Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayeti dahil 11 olaya doğrudan katılan, 2000 yılı Mayıs ayında Sincan'da kolluk güçlerinin arasından sıyrılıp kaçan ve izini kaybettiren, hala İçişleri Bakanlığının 'arananlar' listesinde 'Tevhid Selam Kudüs Ordusu Terör Örgütü' üyesi olarak aranan Oğuz Demir'in, ailesini yasal yollardan yurt dışına çıkarmasının beklenmesi ve araştırmanın sadece hudut kapıları giriş çıkış kayıtları üzerinden yapılması kabul edilebilir değildir. Zira İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Aktaş'ın bu konuda verdiği bilgide, sanık Oğuz Demir'in yasal yollardan ailesini yurt dışına çıkardığı yönünde bir ifade yer almamaktadır. Aksine Oğuz Demir'in ailesini yasa dışı yollarla çıkarttığı yönünde bilgi tarafımızla paylaşılmıştır.

Dolayısıyla bu bilginin teyit edilmesi adına ilgililer hakkında yapılacak araştırmada, ilgililerin halen Türkiye sınırları içinde ikamet edip etmediği, bu süreçte Oğuz Demir'in çocuklarının Türkiye'de eğitimlerine devam edip etmediği, aile bireylerinin sigortalı bir işte çalışıp çalışmadıkları, seçimlerde oy kullanıp kullanmadıkları, evlenip evlenmedikleri, çocuk sahibi olup olmadıkları, herhangi bir hastaneye başvurularının bulunup bulunmadığı gibi Türkiye sınırları içinde yaşadıklarını gösterir belirtiler dahilinde yapılması; gerektiğinde yakınlarının bilgisine başvurulması gereklidir. Zira bu yönde bir araştırma yapılmadan yasa dışı yollardan çıkışın belirlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, 30 Mayıs 2024 tarihli sanık Oğuz Demir'in ve ailesinin yurt dışına çıkıp çıkmadığı, çıkmış ise hangi ülkede olduğu hususu'nun sorulması yönündeki Mahkemeniz ara kararının gereğinin yerine getirilmesi adına İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeniden müzekkere yazılmasına ve ilgililerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesi amacıyla araştırma yapılmasının istenmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz."

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak'ta görülecek davanın duruşmasında söz konusu talepler karara bağlanacak ve Mumcu ailesinin avukatları savunma yapacak.