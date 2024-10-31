UNICEF'ten UNRWA Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNICEF'ten UNRWA Uyarısı

UNICEF, İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

31.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail Meclisinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik yasasının tam olarak uygulanmasının ölümcül sonuçları olacağı konusunda uyardı.

UNICEF, İsrail Meclisinin UNRWA faaliyetlerine son verme yönündeki yasasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistinlilere temel hizmetler ve koruma sağlayan ana Ajans olduğu aktarılarak, Gazze'deki insani yardım çalışmalarının bel kemiği olduğunun altı çizildi.

"UNRWA'nın alternatifi yoktur" vurgusu yapılan açıklamada, UNRWA'nın BM Genel Kurulu tarafından Filistinli mültecilere hizmet sağlamakla görevlendirilen tek Ajans olduğu ifade edildi.

"Hiçbir BM ajansı UNRWA'nın sorumluluğunu devralamaz"

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 binden fazla çalışanıyla sağlık, eğitim ve diğer temel hizmetleri sunan kapsamlı bir sosyal hizmet ağı işlettiği belirtilerek," Hiçbir BM ajansı bu sorumluluğu devralamaz." mesajı verildi.

UNRWA'nın halihazırda Gazze'de acil hayat kurtarıcı yardımları sağlamak için vazgeçilmez olduğunun altı çizilen açıklamada, 2,2 milyon insanın bu yardımlara acil olarak ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'deki çocuklar son yılların en ciddi insani krizlerinden birini yaşıyor ve bu karar tam olarak uygulanırsa ölümcül sonuçlara yol açacaktır." uyarısı yapıldı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Son olarak İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsrail Meclisi, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF'ten UNRWA Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Mehmet Emin Ekmen’den Ersan Şen’e: Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Mehmet Emin Ekmen'den Ersan Şen'e: Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: UNICEF'ten UNRWA Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.