UNIFIL Askeri Saldırıda Hayatını Kaybetti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görevli bir Fransız askerin daha vefat etmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğu bildirildi. Vefat eden asker, cumartesi günkü saldırıda yaralanmıştı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, çarşamba günü yaptığı açıklamada, barış gücü askerlerine yönelik saldırılara son verilmesi gerektiğini belirterek, bu saldırıların uluslararası insani hukukun ciddi ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Barış gücü askerlerine yönelik tüm saldırıların kısa süre içerisinde soruşturulması ve sorumluların etkin şekilde yargılanıp hesap vermesi gerektiğini ifade eden Dujarric, Guterres'in bu bağlamda Lübnanlı yetkililerin cumartesi günkü olayla ilgili taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Guterres, tüm taraflara İsrail ile Lübnan arasında perşembe günü ilan edilen ateşkese riayet etme çağrısında bulundu.

Dujarric, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden barış gücü askerinin 31 yaşındaki Onbaşı Anicet Girardin olduğunu ifade etmişti. Köpek eğitim uzmanı olarak görev yapan Fransız vatandaşı Girardin, çarşamba günü Paris'teki bir hastanede hayatını kaybetti.

Fransız UNIFIL birliğinden bir patlayıcı madde imha ekibi, izole edilmiş UNIFIL mevzilerine erişimi yeniden sağlamak amacıyla Lübnan'ın güneyinde bir yolu temizlediği sırada saldırıya uğramıştı. Saldırıda Girardin ağır yaralanmıştı.

Sözcü, ilk belirlemelerine göre barış gücüne devlet otoritesi dışında hareket eden silahlı grupların, muhtemelen Hizbullah'ın ateş açtığını belirtti.