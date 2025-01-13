Üniversite öğrencileri "Kadın ve Aile" dersiyle hayata hazırlanıyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri "Kadın ve Aile" dersiyle hayata hazırlanıyor

Üniversite öğrencileri "Kadın ve Aile" dersiyle hayata hazırlanıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), topluma faydalı aile bireyleri yetiştirilmesi amacıyla 3 yıldır öğrencilere seçmeli "Kadın ve Aile" dersi veriliyor.

13.01.2025 12:46
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), topluma faydalı aile bireyleri yetiştirilmesi amacıyla 3 yıldır öğrencilere seçmeli "Kadın ve Aile" dersi veriliyor.

Bugüne kadar farklı bölümlerden 400'e yakın öğrencinin katıldığı ders kapsamında Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yeşilay gibi kurum kuruluşları ziyaret eden öğrenciler, alanında uzman kişiler tarafından kadın hakları, toplumsal hayatta kadın ve ailenin önemi, iş hayatı, aile içi iletişim, aile bütçe planlaması, çocuk yetiştirme, kadın ve aile güvenliği, çeşitli bağımlılıklar ve toplumsal katkı konularında eğitim alıyor.

Bahar ve güz döneminde 28 hafta boyunca her hafta 2'şer saat "Kadın ve Aile" dersini veren KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, AA muhabirine, hazırladıkları ortak seçmeli dersle öğrencilerin akademik başarılarının yanında hayatlarında faydalı olabilecek bilgileri de almalarını hedeflediklerini söyledi.

Ortak seçmeli dersi lisans düzeyinde, bu formatta veren ilk ve tek üniversite olduklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Aile başta olmak üzere tarihi süreçte kadınların yaşadıkları, kadın hakları, dinimizde, kültürümüzde ve toplumsal hayatta kadının ve ailenin önemini anlatıyoruz. İş yaşam dengesi, ailede nasıl bir iletişim olmalı, tüketim kültürüne karşı aile bütçe planlaması, çocuklar nasıl yetiştirilmeli gibi konuları öğretiyoruz. Dış paydaşlarımız olan kurumlarla çalışıyoruz. Örneğin emniyette kadın ve aile güvenliği, KADES (Kadın Destek Uygulaması), UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) uygulamaları ile terörle mücadele gibi konuları öğretiyoruz. Devletimizin aile destekleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bağımlılık konularında Yeşilay, toplumsal katkı konusunda Türk Kızılay ile çalışıyoruz. Topluma faydalı aile bireyleri yetişmesini hedefliyoruz."

"Kadın ve Aile" dersi 3 yılda 400'e yakın öğrenciye verildi

Çetin, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, uzun süredir yaptıkları çalışmanın bu yılla güçlendiğini vurguladı.

Öğrencilerin memnuniyetlerini ve aile konusunda çok daha bilinçli karar aldıklarını öğrendiklerini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Kadın ve aile dersini 3 yılda 400'e yakın öğrenciye verdik. Onlar da bu bilgileri ailelerindeki diğer bireylerle paylaşıyor. Öğrenciler dersten sonra kendi arasında konuşuyor, farklı düşünceleri ortaya koyuyor. Böylece duygusal, bilişsel ve davranışsal niteliklerini geliştirmelerine de katkı sunuyoruz. Dersimiz, Türkiye'de bu formatta uygulamalı şekilde düzenlenen ilk ve tek derstir. Aslında ülkemizde bütün gençler öğrenmeli. Toplumun daha ahlaklı olmasını, gençlerimizin evlenmelerini, toplumda boşanmaları azaltmayı, mutlu aile ve çocuklar istiyorsak bu dersin yaygınlaştırılması gerekiyor."

Çetin, "Ekibimizle 'Kadın ve Aile' ders kitabımızı da yayımladık. Bu kitabı Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a da takdim ettik, kendisi memnuniyetle karşıladı. Bu bilgilerin gençlere daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ettiler." diye konuştu.

Öğrenciler aldıkları eğitimlerden memnun

Dersi alan öğrencilerden Fadime Çelik, uygulamalı olarak gördükleri ders kapsamında kurumları ziyaret ettiklerini ve alanında uzmanların konuları anlattığını söyledi.

Çelik, "Mutlu aile nasıl olmalı, ailemizde bütçeyi nasıl ayarlamalıyız, ailede çocuk nasıl yetiştirilmeli, neler aşılanmalı gibi konularda çok güzel bilgiler edindim. Öğrendiklerimi başta anneme, kız arkadaşlarıma, kuzenlerime ve çevreme aktaracağım." dedi.

Ali Kuş da dersle kadın ve aileyi farklı şekilde ele aldıklarını belirterek, "Bir erkek olarak aile ve kadının önemini, ileride aile kurduğumda nasıl davranmam gerektiğini öğrendim ayrıca Anadolu kültürümüzde ve dinimizde aile ve kadına verilen değerin ne kadar yüksek olduğunu da gördüm." ifadesini kullandı.

Beyza Sena Alkan ise kendi isteğiyle ve merak ettiği konuları öğrenmek için dersi tercih ettiğini ifade ederek, ders sayesinde birçok kişi ve kurumla görüştüklerini, yeni bilgiler edindiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahi Evran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri 'Kadın ve Aile' dersiyle hayata hazırlanıyor - Son Dakika

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