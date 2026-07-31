\'Üniversiteli Genç Kadınların Sesinden İstanbul\' araştırmasının sonuçları açıklandı: Katılımcıların önemli bir bölümü, gideceği yere göre kıyafet seçiyor, gece dışarı çıkarken ek önlemler alıyor

Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İstanbul Vakfı tarafından yürütülen "Üniversiteli Genç Kadınların Sesinden İstanbul" araştırmasının bulguları, İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) düzenlenen bir toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmaya destek veren katılımcıların yüzde 70'i gece saatlerinde kentte rahat hareket edemediğini, yaklaşık yarısı ise kamusal alanlarda özgür hissedemediğini ifade etti. Katılımcıların önemli bir bölümü, gideceği yere göre kıyafet seçtiğini, gece dışarı çıkarken ek önlemler aldığını ve günlük planlarını güvenlik endişesi doğrultusunda değiştirdiğini belirtti. Toplantıda ayrıca, İstanbul'da üniversite eğitimine başlayan genç kadınların barınma, eğitim, kent yaşamına uyum ve sosyal destek ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlayan "İstanbul'da Yanındayız" destek modeli tanıtıldı.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) bulunduğu Florya yerleşkesinde düzenlenen toplantıda İstanbul Vakfı'nın üniversiteli genç kadınları odağına alan kapsamlı araştırma bulguları kamuoyuna sunuldu. Buluşmaya yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra gençlik, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal politika ve kent çalışmaları alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını İstanbul Vakfı Genel Müdürü Dr. Canan Aratemür Çimen yaptı, ardından söz alan İBB Başkan Yardımcısı Yiğit Oğuz Duman İstanbul'un 2019 yılından bu yana kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmaları anımsatarak yönetim anlayışında eşitliğe verilen öneme dikkat çekti. Araştırma bulguları İstanbul Vakfı Sosyal Etki ve Kapsayıcılık Danışmanı Doç. Dr. Ece Öztan tarafından anlatıldı. Bulguların sonucunun ardından tekrar söz alan Çimen, "İstanbul'da Yanındayız" destek modelini de kamuoyu ile paylaştı.

DAHA ADİL VE KAPSAYICI BİR İSTANBUL'A KATKI

İstanbul Vakfı Genel Müdürü Dr. Canan Aratemür Çimen, "Daha erişilebilir, daha adil ve daha kapsayıcı bir İstanbul'a katkı sunmak istiyoruz. Yaptığımız bütün çalışmaların arkasında bu var" diyerek toplantının açılış konuşmasına başladı. Buluşma amacının araştırma verilerinin sunulmasına ek olarak bu verilerin ışığında neler yapılabileceğine de çözüm üretmek olduğunu belirten Çimen, genç kadınların güçlenmesi için çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

GENÇLER VE KADINLAR YÖNETİM ODAĞI

Açılış konuşmasının ardından söz alan İBB Başkan Yardımcısı Yiğit Oğuz Duman ise İBB yönetim vizyonu adına şu sözleri kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'dan bugüne, bugün tartışacağımız ana konuyu çok odağına aldı ve açıkçası adalet açısından, sürdürülebilirlik açısından, yaşamın sürdürülebilirliği açısından ve daha da önemlisi çok daha büyük hedefler koyabilmek adına, hayal koyabilmek adına da bunu çok önemsiyoruz. O da gençler ve kadınlar. Yönetime geldiğimiz tarihten itibaren toplam çalışanlarımızın yüzde 12'si kadındı. Bugün yüzde 24'ü kadın. Yani yaklaşık yüzde 100 büyütmüş durumdayız. Kadın yönetici sayısı, bütün yöneticilerin yüzde 10'uydu. Şu anda yüzde 30'u, yani 3 kat büyümüş. Bu oranları artırmaya devam edeceğiz. Benim de iki kızım var. Biri de bu anketin odak noktalarında, üniversitede okuyan, yurtta kalan bir kız çocuğu. ve açıkçası bütün bu çalışmaların Türkiye'nin aydınlığı için, geleceği için, küçük hedef olarak da kendi kızım için çok önemli olduğunu düşünüyorum"

"ÜNİVERSİTELİ GENÇ KADINLARIN SESİNDEN İSTANBUL"

Üniversiteli genç kadınların İstanbul'daki yaşam deneyimlerini, karşılaştıkları güçlükleri ve ihtiyaçlarını görünür kılmayı amaçlayan "Üniversiteli Genç Kadınların Sesinden İstanbul" araştırması, İstanbul Vakfı Sosyal Etki ve Kapsayıcılık Danışmanı Doç. Dr. Ece Öztan tarafından anlatıldı.

Öztan, 2022'den bu yana Türkiye'de üniversite öğrencisi kadınların oranının, erkek öğrencilerin oranını geçtiğini belirterek 25-34 yaş grubunda 2008'den bu yana üniversite mezunu kadın oranının da 4 kattan fazla artış gösterdiğini söyledi. Bu anlamda sunulan araştırmanın da önemli bir alandaki veri yoksunluğunu giderdiğini belirtti.

Araştırma; ekonomik koşullar, barınma, güvenlik, sosyal ve kültürel yaşama katılım, kariyer beklentileri ve kent aidiyeti başlıklarında veriler ortaya koydu. Araştırma örneklemini İBB yurtlarında kalan ve/veya 'Büyüt Hayallerini' bursiyeri olan/olmuş genç kadınlar ile onların üniversiteli yakın çevresi oluşturdu. Katılımcıların yüzde 44'ünün İBB yurtlarında, yüzde 26'sının KYK yurtlarında, yüzde 14'ünün ailesinin yanında kaldığı belirtildi.

"GENÇ KADINLAR İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR ANCAK GELECEK KONUSUNDA KAYGI DUYUYOR"

Araştırmada öne çıkan bulgular özetle şu şekilde:

Genç kadınlar İstanbul'da kalmak istiyor, ancak gelecek konusunda kaygı duyuyor Araştırma, üniversiteli genç kadınların İstanbul ile güçlü bir bağ kurduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 60'ı mezuniyet sonrasında İstanbul'da yaşamaya devam etmek istediğini belirtirken, İstanbul'da iş bulabileceğine inananların oranı yüzde 36'da kaldı.

BARINMA VE YAŞAM MALİYETLERİ ÜNİVERSİTE DENEYİMİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Katılımcıların büyük çoğunluğu, barınma giderleri hariç aylık 20 bin TL ve altında bir bütçeyle yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Barınma maliyetleri, gıda harcamaları ve gündelik yaşam giderleri, genç kadınların en fazla zorlandığı alanlar arasında öne çıktı.

GÜVENLİK KAYGISI KENT DENEYİMİNİ SINIRLANDIRIYOR

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de güvenlik algısına ilişkin sonuçlar oldu. Katılımcıların yüzde 70'i gece saatlerinde kentte rahat hareket edemediğini, yaklaşık yarısı ise kamusal alanlarda özgür hissedemediğini ifade etti. Katılımcıların önemli bir bölümü, gideceği yere göre kıyafet seçtiğini, gece dışarı çıkarken ek önlemler aldığını ve günlük planlarını güvenlik endişesi doğrultusunda değiştirdiğini belirtti.

SOSYAL YAŞAMA KATILIM EKONOMİK İMKANLARLA SINIRLANIYOR

Araştırma, ekonomik koşulların kültürel ve sosyal yaşama katılım üzerinde de belirleyici olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık yarısı, İBB ve İstanbul Vakfı etkinlikleri dışında son altı ay içerisinde kendi imkanlarıyla herhangi bir kültür-sanat etkinliğine katılamadığını belirtti.

"İSTANBUL'DA YANINDAYIZ" DESTEK MODELİ TANITILDI

Paydaş buluşmasında ayrıca İstanbul Vakfı tarafından hayata geçirilen "İstanbul'da Yanındayız" destek modeli ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Araştırmanın ortaya koyduğu ihtiyaç alanlarıyla uyumlu olan destek modeli; İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen genç kadınların kente uyum süreçlerini kolaylaştırmayı ve eğitim yaşamlarını çok yönlü biçimde desteklemeyi amaçlıyor.

Model kapsamında genç kadınların eğitim hayatına güvenli ve güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için geliştirilen desteklerin; yalnızca ekonomik ihtiyaçlara değil, barınma, kent yaşamına uyum, sosyal destek mekanizmalarına erişim ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesine de katkı sunması hedefleniyor.