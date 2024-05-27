Ünlü İsimler İsrail\'in Refah\'a Düzenlediği Saldırıyı Kınadı

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Ünlü isimler, İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği hava saldırısını kınayarak, sosyal medya hesaplarından Filistin'e destek mesajları paylaştı.

İngiliz oyuncu Riz Ahmad, İsrail'in Refah'taki saldırılarına ilişkin, "İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırısı, bölgeye sığınan 600 bini çocuk 1,3 milyon Filistinliyi feci bir tehlike altına sokuyor. Şimdi kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var, duraklama ya da geçici ateşkes değil. Katliamlar durdurulmalı!" çağrısında bulundu.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, "#Artists4Ceasefire" (Sanatçılar Ateşkes İçin) kampanyasını X hesabına taşıyarak, "Çok geç olana kadar beklemeyin." ifadesini kullandı. Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurması yönünde verdiği hükmü de hesabında paylaştı.

İngiliz komedyen Nadir Nahdi, Instagram'dan "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Refah'taki soykırıma varan saldırılarını durdurma kararı almasından günler sonra işgalci İsrail güçleri, Refah'taki Birleşmiş Milletler çadır kampını vurdu. Gördüğüm videoları asla unutmayacağım. Özellikle oğlunun başsız bedenini taşıyan babayı..." açıklamasında bulundu.

ABD'li rap yıldızı Saul Williams ise İsrail'in son saldırılarını şu sözlerle yorumladı:

"İsrail'in bu katliam ve daha önceki sayısız katliam için öne sürdüğü bahaneleri ciddiye alan, İsrail propagandasını papağan gibi tekrarlayan gazeteciler ve bu noktada İsrail'i kınamayanların zamanına, aboneliğine ya da kullandığı oya değmez. Çok yaşa direniş. Herhangi bir sözde liberal ya da liberal siyonist, parti çizgisini oynayan herhangi bir politikacı, dikkat dağıtmak isteyen ya da bunun bizi ilgilendirmediğini düşünecek kadar hayalperest olan herkes, insanlar diri diri yakılırken Trump'ı bir korkutma taktiği olarak kullanan herkes. Her iki tarafın da Filistinlileri yok etmek, polisi militarize etmek, barışçıl protestocuları düşmanlaştırmak için nasıl çabaladığını, teknoloji devlerinin Kongo'yu parçalamasına ve sermaye devlerinin Sudan'ı gömmesine izin vermek için anlaştığını fark etmeyen herkes. Bu yaşananlar karşısında sesinin, cesaretinin, ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun rolünün önemini anlamayan herkes için yeter!"

ABD'li aktör ve komedyen Aasif Mandvi de Refah'ta saldırı sonrası görüntüleri Instagram hesabına taşıdı.

Oyuncu John Cusack, X hesabından "Çadırlarda açlık çeken insanların üzerine atılan 2000 kiloluk bir bomba." paylaşımını yaptı. Cusack, ABD hükümetine de tepki göstererek, "Biz, iş başındaki şeytani imparatorluğuz. UCM'yi tanımıyoruz, Putin demokrasimizle alay ediyor ve Batı hakkında kesinlikle haklı." ifadelerini kullandı.

"Ölümlere, Batılı ahlaki otoritenin son parçalanmış kalıntıları da dahil"

Tunuslu sanatçı Dhafer Youssef de Instagram paylaşımında şunları kaydetti:

"Gazze birçok kişinin mezarlığı oldu. Ancak ölümlere, Batılı ahlaki otoritenin son parçalanmış kalıntıları da dahil. İsrail, Filistinlileri diri diri yakıyor. Gazze'de ortaya çıkan görüntüleri hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm gözler, tanık olduğumuz en belgeli soykırımın üzerindeydi. Dün gece Refah'ta bir katliam daha yaşandı. Aralarında bebeklerin de bulunduğu insanlar diri diri yakıldı. Ekranınızda görebileceğiniz gerçek kafaları kesilmiş bebekler. Soykırımı durdurun. Şimdi ve sonsuza kadar özgür Filistin."

Yusuf İslam sosyal medya hesaplarından barış mesajı verdi.

Tunuslu şarkıcı Ghalia Benali, Suriyeli oyuncu Kinda Alloush, oyuncu Georgina Amoros, Suriyeli oyuncu Sulaf Fawakherji, DJ Snake ve Maher Zain, İsrail'e tepki gösteren sanatçılar arasında yer aldı.

Türkiye'den tepkiler

Haluk Levent, X hesabından "Geçtiğimiz ay Refah'a girmişti İsrail. Dünyanın gözü önünde. Yerle bir etmeye başladı Refah'ı. Refah'ta yerlerinden edilen halk çadırlarda kalıyordu. İşte o çadırlara saldırdı İsrail. Çoluk çocuk 42 ölü. Hitler'den ne farkın var Netanyahu. Kahrol emi!!" ifadeleriyle öfkesini dile getirdi.

Usta oyuncu Ediz Hun da Gazze'den bir fotoğrafla "İnsanlığın bittiği noktadayız." paylaşımını yaptı.

Şarkıcı Hadise, Al Jazeera'nın Refah'ta yaşananlara dair haberini paylaşarak, "Bunun durması için daha ne kadar çocuğun, annenin, ailenin öldürülmesi gerekiyor? Her gün bu korkunç gerçeğe uyandığımıza inanamıyorum." diyerek üzüntüsünü aktardı.

Şarkıcı Göksel, X hesabından "Gazze'de çadırlara bile bombalar yağıyor! Bu çağda bu korkunçluk, bu vahşilik, bu hissizlik. Dijitalleşme, medeniyet, yapay zeka falan derken, duyguları körelmiş, yeni insan böyle daha çirkin, daha ilkel." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen, "#RafahOnFire" etiketiyle "İnsanlar değil insanlık ölüyor! Dünyanın gözü önünde aylardır bu katliam yaşanıyor ve durdurulamıyor! Yazıklar olsun. Biz sadece hayata benzeyen bir hayatı hayal ettik..." dedi.

Armağan Çağlayan, "Refahta tam bir katliam gerçekleşti. Bütün dünyanın ses çıkartma zamanı çoktan gelmedi mi?" paylaşımı yaptı.

Grafiti sanatçısı Muhammet Emin Türkmen, oyuncu Ruhi Sarı, Mabel Matiz, Ebru Gündeş, Ümit Erdim, Uğur Bilgin, İsmail Türüt, Murat Kekilli, Engin Altan Düzyatan, Çağla Şikel, Ceyda Düvenci, Gamze Erçel, Özge Törer, Faruk Aran, Gülben Ergen, Erkan Avcı, Vildan Atasever, Afra Saraçoğlu ve Alican Aytekin, Refah'taki saldırıyı aktaran afişleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Dijital içerik üretici Ömer Başdoğan, Gökhan Ünver ve Cem Özkök de Refah'ta yaşananlara dair tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.