Ünlüler soruşturmasında 13 kişi hakimlikte: Muammer Kapucuoğlu ve Cansu Taşkın için tutuklama istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 13 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Savcılık Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei'nin tutuklanmasını; İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent ve Burak Yeter'in de aralarında olduğu 10 kişiye adli kontrol uygulanmasını talep etti. Seher Sevdişan savcılıktan serbest bırakılırken İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatıldı.
İSTANBUL'da ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle, 10 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
BİRİ SERBEST BIRAKILDI, BİRİNİN GÖZALTISI UZATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Sevdişan savcılık tarafından serbest bırakıldı.
3 TUTUKLAMA, 10 ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle, İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Kaynak: DHA
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