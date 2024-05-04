UNRWA: İsrail Gazze'deki saldırılarda kadınları hedef almaya devam ediyor - Son Dakika
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UNRWA: İsrail Gazze'deki saldırılarda kadınları hedef almaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kadınları hedef aldığını belirtti. UNRWA'nın açıklamasına göre, Gazze'deki saldırılarda 10.000'den fazla kadın öldü, 19.000 kadın ise yaralandı. Ayrıca, her gün ortalama 37 çocuk annesini kaybediyor. Gazze'deki yaşam koşulları özellikle hamile ve emziren kadınlar için dehşet verici durumda.

04.05.2024 11:38
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GAZZE, 4 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kadınları hedef almaya devam ettiğini söyledi.

UNRWA'nın sosyal medya platformu X'te Cuma günü yayımladığı basın açıklamasında, "Gazze'deki savaş kadınlara karşı bir savaş olmaya devam ediyor" denildi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında 10.000'den fazla kadının öldürüldüğü ve 19.000'inin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de her gün ortalama 37 çocuğun annesini kaybettiği belirtildi.

Ajans, Gazze'deki yaşam koşullarının özellikle 155.000'den fazla hamile ya da emziren kadın için "dehşet verici" olduğunu ve bu kadınların su ve sağlık tesislerine erişimde büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Cuma günü yaptıkları açıklamada, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik "İsrail saldırısı" nedeniyle ölenlerin sayısının 34.622'ye yükseldiğini ve 77.867'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Yetkililer ayrıca, İsrail güçlerinin son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki ailelere yönelik üç ölümcül saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda 26 kişinin öldüğünü, 51 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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