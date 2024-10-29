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UNRWA'ya Destek Çağrısı

FKÖ, İsrail'in UNRWA'yı hedef almasına karşı Arap ülkeleri ve uluslararası desteği isteyerek kınadı.

29.10.2024 15:17
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimi karşısında Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun UNRWA'yı destekleyen ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Şeyh yaptığı yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i ilgili uluslararası kararları uygulamaya zorlaması gerektiğini" belirtti.

FKÖ yetkilisi, "Filistinlilere yapılan katliamlara ve UNRWA'nın maruz kaldıklarına karşı sessiz kalmak, tutumlarının yalnızca açıklamalar ve kınamalarla sınırlı olmasına razı olanların alnında bir utançtır." değerlendirmesini yaptı.

Şeyh, "Arap ülkeleri ve uluslararası toplum, İsrail Meclisinin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimi karşısında, UNRWA'yı destekleyen ortak bir tutum sergilemeli." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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