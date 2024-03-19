Unutulmaz Sanatçı Müslüm Gürses\'in Eşi Muhterem Nur\'un Vefatının 4. Yılı

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Unutulmaz sanatçı Müslüm Gürses'in eşi, oyuncu ve şarkıcı Muhterem Nur'un vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

Müslüm Gürses ile evliliğinde Akbaş soyadını alan sanatçı, bazı röportajlarında 1936'da dünyaya geldiğini belirtse de kayıtlara göre 1932'de Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi.

Tam adı Aysel Muhterem Kısa olan sanatçı, 16 yaşındaki annesini, kendisi dünyaya gelirken kaybetti.

Küçük yaştan itibaren "teyze" dediği bir kadın tarafından büyütülen Nur, 1942'de Türkiye'ye göç ederek, çocukluğunu Eyüpsultan'da geçirdi.

Muhterem Nur, genç yaşlarında fabrika işçisi olarak çalışırken, tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve film yapımcısı Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle sinemaya adım attı.

İlk kez 1950'de figüranlık yaptı

İlk kez 1950'de "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak kamera karşısına geçen oyuncu, fabrikadaki işinden ayrılıp figüranlığa devam etti.

Sanatçı, tanınmaya başlayıncaya kadar 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü "Üç Arkadaş" filmiyle yakalayan Nur, kısa sürede başrollerde oynamaya başlasa da bir süre sonra şöhretini kaybetmeye başladı.

Nur, ilk evliliğini 1961'de Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı ancak iki yıl sonra evliliği sona erdi. Maddi sıkıntıları başa çıkamayacağı boyuta ulaşıp, ödeyemediği borçlar yüzünden 1967'de kısa süreli hapis cezası alan sanatçı, aynı yıl şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı.

Sanatçı, 1982'nin mayıs ayında Malatya turnesi sırasında Müslüm Gürses ile tanıştı ve ikili arasında "Sahneye ilk kim çıkacak" kavgası yaşandı.

Kendisinden 21 yaş küçük olan Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah masasına oturan Nur, o dönem popüler bir konumda olsa da eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırdı ve Gürses'in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu.

Müslüm filmiyle aşkları beyaz perdede ölümsüzleşti

Katıldığı bir televizyon programında, Müslüm Gürses'e olan sevgisini anlatan sanatçı, eşinin vefatının ardından unutmak için evini değiştirdiğini anlatmıştı.

Sanatçı, "Her yerde Müslüm'ü arıyordum ama oturduğu yerde göremiyordum. Unutmak için biraz uzağa gittim. Tabii unutulmuyormuş. Benimle beraber geldi. Dolu dolu onunla beraberim. Unutmam mümkün değil. Malatya'da bir turnede tanıştık. Beraberliğimiz de bir şarkı yüzünden oldu. Sahne arkasında kavga ettik. Yıldırım Gürses'in 'Yalan Dünya' şarkısı için. Ben onu okuyordum sahne arkasında. 'Muhterem Hanım bunu okumayacaksınız.' dedi. 'Neden okumayacağım. Benim repertuvarımda var. Siz arabeskçisiniz.' dedim. 'Okumayacaksınız diyorsam, okumayacaksınız.' dedi. 'Siz kim oluyorsunuz?' dedim. Ben tek bir plağını dinlemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

İkilinin birlikteliği, Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği, Ketche ve Can Ulkay'ın yönettiği, 2018 yapımı "Müslüm" filmiyle beyaz perdeye uyarlanmış ve film gişede 6 milyon 480 bin kişi tarafından izlenerek bir rekora imza atmıştı.

Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, "Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90 Muhterem Hanım'ın payı vardır." ifadelerini kullanırken, Muhterem Nur ise "Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anladım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız bırakırım." açıklamasında bulunmuştu.

"Adana Altın Koza Film Şenliği" ve "İstanbul Film Festivali"nden ödüllerle dönen sanatçının rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

"Yuva", "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Denizin Kanı", "Esrarlı Gözler", "Bir Akıllı Bir Deli", "Sevmemeli", "Yalnızlık Korkusu", "Kuşlu Çorap", "Küskünüm", "Son Akın", "Zeytin Gözlüm", "Kaderim", "Kara Gün", "Öksüz Gülnaz", "Yiğit Anadolu'dan Çıkar", "Kanunsuz Toprak", "İstanbul'da Randevu", "Ekmek Kavgası", "Anne", "Ali Derler Adıma", "Derbeder/ Kırık", "Ayşem Kınalı Gelin", "Gelin Ayşem", "Bırakın Yaşayalım", "Kara Davut"