Uraloğlu, kış hazırlığı kapsamında Karayollarına 577 araç kazandırıldığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl 2 milyar 135 milyon lira bedelle ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, asfalt plenti, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde önem taşıyan 263 makine ve 314 ekipman olmak üzere toplam 577 aracı Karayollarına kazandırdıklarını belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) "2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı, Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni" Karayolları Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlendi.

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, sonbaharın yerini yavaş yavaş kışa bıraktığı ve karın getireceği zorlukların farkında olduklarını anlatarak, zorlu kış şartlarına karşı mücadeleyi daha da sağlamlaştırdıklarını ve filolarını yenilediklerini söyledi.

Bölünmüş yollarla 77 ili birbirine bağladıklarını bildiren Uraloğlu, bitümlü sıcak karışım kaplı yolların uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 33 bin 517 kilometreye ulaştırdıklarını kaydetti.

Uraloğlu, yolu açmak kadar 365 gün boyunca güvenli, konforlu ve açık tutmanın da önem taşıdığına işaret ederek, "Konfor kadar emniyet de bizim için aynı değerde ve önemdedir. Bölünmüş yollarımız toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen tüm ağda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 84'üne hizmet vermektedir. Yaptığımız yatırımlar sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81 azalma kaydedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmekle yetinmediklerini, akıllı ulaşım sistemleriyle yol bakım ve işletme hizmetlerini de daha etkin ve hızlı hale getirdiklerini anlatan Uraloğlu, yolların güvenle hizmet verebilmesi için gerekli bakımların yapıldığını, kar, kış ve fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

"Bu yıl 577 aracı kazandırdık"

Her yıl makine parkını yenileyip, güçlendirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Başlattığımız kapsamlı yenileme çalışmalarıyla, karla mücadele ve yol bakımı için en çok ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları envanterimize kattık. Makine parkımızın ortalama yaşı 2002'de 18 iken yeni alımlarla bu oranı 10 yaş altına düşürdük. Ekonomik ömrünü doldurmuş 21 yaş ve üzeri makinelerin oranını ise yüzde 57'den yüzde 16,9'a indirdik. 2016'dan bu yana satın alınan 8 bin 886 makine ve ekipmanla parkımızın yüzde 58'ini yenilemiş olduk." dedi.

Uraloğlu, bu yıl 2 milyar 135 milyon lira bedelle ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, asfalt plenti, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde önem taşıyan 263 makine ve 314 ekipman olmak üzere toplam 577 aracı Karayollarına kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Bu alımların yüzde 80'ini yerli ve milli kaynaklardan temin ettik. Son alımlarla makine parkımızın yenileme değeri yaklaşık 768,5 milyon dolara yükselmiştir. Bugün itibarıyla kara yollarımız 5 bin 818'i hareketli olmak üzere toplam 15 bin 335 makine ve ekipmanla hizmet vermektedir." diye konuştu.

Uraloğlu, bugün envantere katılan modern ve teknolojik araçlarla filonun gücüne güç kattıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kış hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir ortamda yolculuk yapabilmesi için kar ve buzla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecektir." diye konuştu.

Çalışmaların, yurt genelindeki 68 bin 540 kilometrelik yol ağında, 457 karla mücadele merkezi üzerinden 13 bin 256 makine ve ekipman ile 14 bin 303 personelle yürütüleceğini anlatan Uraloğlu, "Merkezlerimizde 830 bin ton tuz, 400 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 11 bin 500 ton tuz çözeltisi depolanmış ayrıca 929 kilometre kar siperi yapılmıştır. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin 500 karla mücadele aracı da Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin kar mücadelesi yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşların sorumluluğu da büyük önem taşıyor"

Uraloğlu, kış mevsiminde seyahat edecek sürücü ve yolculara da yola çıkmadan önce güzergah hakkında mutlaka bilgi edinmelerini tavsiye etti.

Vatandaşların araçlarında kış lastiği kullanmasının, zincir ve takoz bulundurmasının elzem olduğunu dile getiren Uraloğlu, vatandaşların seyahat edecekleri zaman yolların durumunu ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma Hattı'ndan, cep telefonu aplikasyonundan ya da KGM internet sitesi üzerinden sunulan güzergah analizi programıyla öğrenebileceğini söyledi.

Uraloğlu, yol kenarında bekleyen karla mücadele ekiplerinin trafiğin aksamaması için her an teyakkuz halinde olduklarını belirterek, dün itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başladığını anımsattı.

Beş ay boyunca şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet gibi tüm ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olmasının zorunlu olduğuna işaret eden Uraloğlu, kurala uymayanlara para cezası uygulanacağını ve ceza puanı verileceğini kaydetti.

Uraloğlu, hususi otomobil sahiplerine yönelik yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte 7 derecenin altında kış lastiğinin yol tutuşunu ciddi oranda artırdığını hatırlatarak, hususi otomobil sahiplerinin de kış lastiği takmalarını tavsiye etti. Uraloğlu, sürücülerin kolluk kuvvetleri ve KGM görevlilerinin uyarılarına, trafik işaret ve levhalarına titizlikle uymalarının önemine dikkati çekti.

Konuşmasının ardından araç parkını gezen Uraloğlu, bakım aracına kış lastiği taktı.