Ürdün, Arap Birliği'ni acil toplantıya davet etti

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Ürdün, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından Arap Birliğini acil toplantıya davet etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü faaliyetleri yasaklayan kararına tepki gösterildi.

Arap ülkelerinin İsrail Meclisi'nden çıkan "yasa dışı tehlikeli kararlara karşı Arapların ortak tepkisini" görüşmek üzere Arap Birliğinin daimi temsilciler düzeyinde acil toplanmasının talep edildiği açıklamada, "Toplantıda, İsrail'in kabul edilemeyen geçersiz karar ve uygulamalarına karşı Arapların ortak tutumunu kararlaştıracak adımlar konuşulacak." denildi.

İsrail'in söz konusu kararlarına karşı uluslararası destekleri toplama olanaklarının da konuşulacağına işaret edilen açıklamada, Arap Birliğinin daimi temsilciler düzeyinde acil toplanması talebi için Ürdün'ün Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Emced el-Adayile'ye talimat verildiği kaydedildi.

Ürdün'ün Arap ülkeleriyle koordineli, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine karşı çabaları bağlamında bu adımı attığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı siyasi olarak bitirme çabalarının tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunuldu.

İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.