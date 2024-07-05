Ürdün'de Filistinlilerle Dayanışma Gösterisi

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Ürdün'de yüzlerce kişi, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki topraklarını gasbetmesine karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi yaptı.

İsrail'in "ilhak ve yerinden etme projelerine" tepki amacıyla başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nahil Meydanı'na yürüdü.

"Direnişi Destekleme Ulusal Grubu"nun çağrısıyla düzenlenen gösteride İsrail'in Batı Şeria'da gerginliği tırmandırması, ilhak ve yerinden etme projelerine tepki gösterildi.

Gösteride Filistinlilerle dayanışma içeren ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi dün, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 bin 295 yasa dışı konut inşa etme planını onayladığını belirtmişti.

Açıklamada, Filistin topraklarındaki gasbı genişletmek için Yüksek Planlama Konseyinin dün ve bugün iki toplantı düzenleyeceği aktarılmıştı.

İsrailli Bakan'dan "yeni yasa dışı yerleşim yerleri kurulacak" çıkışı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" dile getirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.