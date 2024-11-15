Ürdün\'de Gazze İçin Gösteri

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Yüzlerce Ürdünlü, Amman'da İsrail'in bir yıldan uzun süredir saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ile dayanışmak için gösteri düzenledi.

Ürdün'de siyasi bir grup olan Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum'unun çağrısıyla çok sayıda kişi başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi yakınında toplandı.

Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Palmiye Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasını protesto etti.

Gazze ile dayanışma gösteren Ürdünlüler, Filistin direnişi ve Hamas'a destek sloganları attı.

Göstericilerden Said ed-Dumur, AA muhabirine, "Bugün Ürdün halkının, Arap ve İslam ümmetinin taleplerini, insanlığın taleplerini vurgulamak için çıktık. Yaşananlar artık yetmedi mi?" dedi.

Dumur, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 764 Filistinli öldü, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.