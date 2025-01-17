Ürdün'de yüzlerce kişi Gazze'de sağlanan ateşkesi kutladı - Son Dakika
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Ürdün'de yüzlerce kişi Gazze'de sağlanan ateşkesi kutladı

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, "Gazze'nin zaferi" olarak adlandırdıkları, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını kutladı.

17.01.2025 16:46
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Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, " Gazze'nin zaferi" olarak adlandırdıkları, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını kutladı.

Ürdün'deki Direnişi Desteklemek için Ulusal Forumu'nun çağrısı üzerine, yüzlerce kişi Amman'ın merkezinde bulunan El-Hüseyni Camisi yakınında toplandı.

El-Hüseyni Camisi'nden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Palmiye Meydanı'na kadar yürüyen Ürdünlüler, "Gazze kazandı", "Amman'dan sesini yükselt, Gazze sen bir sembolsün", "Gazze, aslanların yuvası, Gazze Yahudileri ezdi" şeklinde sloganlar attı.

Gösteride ayrıca "Gazze kazandı", "İrade, soykırıma karşı kazandı", "Şehitlerimizi unutmayacağız" ve "Direnişin kahramanca dayanışı, soykırımı durduruyor" yazılı pankartlar taşındı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'de yüzlerce kişi Gazze'de sağlanan ateşkesi kutladı - Son Dakika

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