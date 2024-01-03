Ürdün\'deki gazetelerin genel yayın yönetmenleri AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ürdün'deki gazetelerin genel yayın yönetmenleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ülkedeki yarı resmi Al-Rai Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Halid Şakran ve Ad-Dustur Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa er-Riyalat ile Al-Ghad Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mukrim et-Taravne, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Al-Rai Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Şakran, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İsyan", haber kategorisinde ise Muhammed Selim Korkutata'nın "Enerjinin Yansıması" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Şakran, yaşam kategorisinde "Deniz Fenerleri", spor kategorisinde ise maç sırasında Filistin bayrağı kaldıran bir taraftarı gösteren Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" adlı fotoğrafını seçerek, şunları söyledi:

"Bu yarışma, dünyanın çeşitli ülkelerindeki geniş ağının yanı sıra, AA'nın yürüttüğü medya çalışmalarını da ön plana çıkaracak öncü bir fikirdir."

Ad-Dustur Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Riyalat da "AA, farklı uluslararası medya organları arasında varlık göstermeyi başardı." değerlendirmesinde bulunarak, "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş Sevinci", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon" adlı fotoğraflarını seçti.

Riyalat, ayrıca, yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "İki gözüm", spor kategorisinde ise Gapon'un "Sahada İsyan" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Al-Ghad Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Taravne ise "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki umut", Gazze: Kanıt kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş", yaşam kategorisinde Jeoffrey Maitem'in "Ateş Yolu", haber kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Taravne, AA'nın "Yılın Kareleri" adlı bu fikrine ve yarışmaya konu görsellerin mükemmelliği ile işçiliğine övgüde bulunarak, "Bu yarışma, bir haber kaynağı olarak görselin önemini, kamuoyunu ve değişimi etkileme imkanını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek

Oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" belirlenecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunuldu.

"Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Toplam 5 kategoride 147 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanıyor.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.