Ürdün’den BMGK’ya Gerilim Çağrısı

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bölgede tırmanan gerilimin durdurulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Safedi'nin, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldiği belirtildi.

Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulmasıyla, bölgede tırmanan tehlikeli gerilimin durdurulabileceğine dikkati çekerek, bunun BMGK'nın sorumluluğunda olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan, açıklamada, Safedi'nin Mikati ile yaptığı görüşmede Ürdün'ün, Lübnan'ı destekleme konusundaki kararlı konumunu, güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını koruma noktasındaki tutumunu ve Ürdün'ün Lübnan'la dayanışma içinde olduğunu aktardığı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadığını ve İsrail'in BMGK'nın 1701 sayılı kararına uymanın gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

Mikati'nin de Ürdün'ün Lübnan halkına ve Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına verdiği desteği takdir ettiği kaydedildi.