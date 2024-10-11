Ürdün'den İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Gaspa Tepki - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Gaspa Tepki

Ürdün, İsrail'in UNRWA merkezini gasbetme kararını uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

11.10.2024 03:46
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Ürdün, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin toprağını gasbetme kararını kınayarak, bunu "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve işgali pekiştirme girişimi" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini durdurmaya yönelik girişimlerinin ve ajansa karşı sistematik kışkırtmasının güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu adımı uluslararası hukukun, BM tüzüğünün ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren BM kuruluşlarının dokunulmazlıklarının açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

İsrail'in bu kararlarının, uluslararası hukuku ve 2334 sayılı karar da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği ve İsrail'in işgalci bir güç olarak yükümlülükleriyle çeliştiği aktarılan açıklamada, bu icraatların, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki işgalini pekiştirme ve buralar üzerindeki kontrolü sıkılaştırma yönünde devam eden girişimlerinin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya siyasi suikast düzenlemeyi ve Filistinlilere insani yardım sağlama çabalarını engellemeyi amaçlayan iddialarını ve eylemlerini sürdürmesinin feci sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası toplumun BM yetkisini korumak ve Filistinli mültecilere hayati hizmetler sağlamayı sürdürmesini sağlamak için UNRWA'yı siyasi ve mali açıdan desteklemeye devam etmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan UNRWA merkezinin toprağını gasbederek, buraya 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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