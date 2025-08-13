Ürdün'den Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ürdün'den Netanyahu'ya Tepki

13.08.2025 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri, Netanyahu'nun 'büyük İsrail vizyonu' açıklamalarını tehdit olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu dillendirmesini, başka ülkelerin egemenliğine tehdit olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat'ın imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "büyük İsrail vizyonuna" dair sarf ettiği sözlere sert tepki gösterildi.

Netanyahu'nun açıklamalarının "kışkırtıcı ve tehlikeli olmanın yanı sıra başka ülkelerin egemenliğine tehdit olduğuna" işaret edilen açıklamada, İsrail Başbakanının ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Netanyahu'nun kışkırtıcı açıklamalarını mutlak anlamda reddettiklerinin altını çizen Kudat, "İsrailli yetkililerin yansıttığı bu boş hayallerin ne Ürdün'e ne de Arap ülkelerine bir zararı olmayacağı gibi Filistin halkının meşru haklarını da ellerinden alamayacak."

Yapılan bu açıklamaların aslında İsrail hükümetinin içine düştüğü krizin yansımaları olduğuna işaret eden Kudat, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle uluslararası arenada yalnız kaldığı bir dönemde bu açıklamaları yaptığına dikkati çekti.

İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin üyelerinin, dillendirdikleri hayal ve iddialarla Filistin topraklarındaki şiddet sarmalını sürdürmeye teşvik ettiklerine vurgu yapan Kudat, tüm bölgenin güven ve istikrarı açısından vahim sonuçları olan bu açıklamalara karşı uluslararası bir tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Binyamin Netanyahu, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
23:11
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
23:00
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
22:55
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 18:05:25. #7.13#
SON DAKİKA: Ürdün'den Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.