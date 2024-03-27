Ürdün Dışişleri Bakanı ve Japonya Temsilcisi Gazze Şeridi ve Filistin Durumunu Ele Aldı - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı ve Japonya Temsilcisi Gazze Şeridi ve Filistin Durumunu Ele Aldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Japonya Orta Doğu Barışı Özel Temsilcisi Büyükelçi Uemura Tsukasa ile Gazze Şeridi ve Filistin'deki durumları ele aldı. Görüşmede, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze Şeridi'nin tanık olduğu yıkımın durdurulması için ortaya konan çabalar ve bölgenin korunmasına ilişkin konular ele alındı. Ürdünlü Bakan, savaşın son bulması, sivillerin himayesi, uluslararası insancıl hukuk kurallarına saygı ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı ise BMGK'de kabul edilmişti.

27.03.2024 17:55  Güncelleme: 17:57
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Japonya Orta Doğu Barışı Özel Temsilcisi Büyükelçi Uemura Tsukasa ile Gazze Şeridi ve Filistin'deki durumları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, resmi ziyaretle Amman'a gelen Özel Temsici Tsukasa, Bakan Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze Şeridi'nin tanık olduğu yıkımın durdurulması için ortaya konan çabalar ve bunun tehlikeli yansımalarından bölgenin korunmasına ilişkin konular ele alındı.

Ürdünlü Bakan, görüşmede, "Savaşın son bulması, sivillerin himayesi, uluslararası insancıl hukuk kurallarına saygı, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yeterli ve devam eden insani yardımların ulaştırılmasının sağlanmasının" önemine vurgu yaptı.

Gelişmeler karşısında Japonya'nın aldığı destek pozisyonundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Safedi, derhal ateşkesin sağlanması yönündeki talepler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bu yönde bir karar tasarısı lehinde oy kullanılmasının önemine işaret etti.

Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı

Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, 25 Mart'ta BMGK'de kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi.

Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı ve Japonya Temsilcisi Gazze Şeridi ve Filistin Durumunu Ele Aldı - Son Dakika

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