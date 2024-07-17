Ürdün, İsrail'in UNRWA Okulunu Bombalamasını Kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in UNRWA Okulunu Bombalamasını Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okulu bombalamasını uluslararası hukuka açıkça meydan okuma olarak değerlendirdi. Ürdün, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri, yardım tesislerini ve uluslararası kuruluşlara ait yapıları sistematik olarak hedef aldığını belirtti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail'in süregelen ihlallerine son vermesi için baskı yapma çağrısında bulundu.

17.07.2024 17:40
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Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bombalamasını "uluslararası hukuka açıkça meydan okuma" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de UNRWA'ya ait Er-Razi Okulunu bombalaması kınandı.

İsrail'in okulu bombalayarak "uluslararası hukuku açık bir şekilde hiçe saydığı" belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun "sivilleri yardım tesislerini ve uluslararası kuruluşlara ait yapıları sistematik olarak hedef aldığı" kaydedildi.

İsrail'in saldırılarıyla uluslararası insancıl hukuk kurallarını sürekli göz ardı ettiğini yansıttığı ifade edilen açıklamada, "uluslararası iradenin" saldırıların sona ermesi çağrısında bulunduğuna işaret edildi.

Saldırıların durdurulması çağrısını yineleyen Ürdün Dışişleri Bakanlığı, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma "derhal ve etkili eyleme geçerek İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka ilişkin süregelen ihlallerine son vermesi" için baskı yapma çağrısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde 8 okulun hedef alındığını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ta iki ayrı UNRWA okuluna saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in UNRWA Okulunu Bombalamasını Kınadı - Son Dakika

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