Ürdün Kralı 2. Abdullah: Gazze\'de ateşkes zorunlu, insani felaket durmalı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde ateşkesin zorunlu olduğunu ve insani felaketin durması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Amman'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu görüşmede Kral Abdullah, Gazze Şeridi'nde insani felaketin durması için harekete geçilmesi gerektiğini ve ateşkesin zorunlu olduğunu vurguladı.

Kral Abdullah, Refah kentine kara saldırısının tehlikesine dikkat çekerek, Gazze'de yaşanan savaşın Batı Şeria, Kudüs ve bölgenin tümüne yayılması ihtimali konusunda uyardı.

Sivillerin can güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğuna işaret eden Kral Abdullah, mümkün olan tüm yollardan Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli için hayat damarı olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Filistin ve İsraillilerin yanı sıra tüm bölgenin de güvenliğine değinen Ürdün Kralı, bunun tek güvencesinin iki devletli çözüm esasına dayalı kapsamlı ve adil bir barışın gerçekleştirilmesi olduğunu ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi rolünün önem arz ettiğini belirtti.