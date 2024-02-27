Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze\'ye insani yardım indirme operasyonuna katıldı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirme operasyonuna katıldığı bildirildi.

Ürdün Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başkomutan Majesteleri Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki halka yardım ve gıda yardımı sağlamak amacıyla Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların gerçekleştirdiği hava indirme operasyonlarına katıldı." denildi.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın uçakların Kral 2. Abdullah Hava Üssü'nden kalkışından önce hazırlık ve yükleme aşamalarını doğrudan takip ettiğine dikkat çekilerek, "Uluslararası kardeş ve dost ülkelerin çabaları kapsamında, Gazze Şeridi halkının acılarını hafifletmeyi amaçlayan insani yardım operasyonunun bir parçası 3'ü Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne, 3'ü de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'ya ait olmak üzere 6 adet C130 tipi uçak başkent Amman'dan havalandı." ifadelerine yer verildi.

Yardımların besin değeri yüksek hazır öğünler de dahil olmak üzere yardım ve gıda malzemeleri içerdiği belirtilen açıklamada, operasyonda yardımların Gazze Şeridi kıyılarına atılarak, doğrudan halka ulaştırılmasının amaçlandığı ve uçakların alçak irtifalarda uçtuğu kaydedildi.

Bu, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Gazze Şeridi'ne insani yardımların indirilmesi operasyonlarına ikinci katılımı oldu.

Mısır'ın Al-Qaheera televizyonunun adını açıklamadığı resmi makamlara dayandırdığı haberinde, Mısır Hava Kuvvetlerinin BAE ve Ürdün'ün katılımıyla Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırdığı belirtilmişti.

Ürdün de dün İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde kıtlık uyarısında bulunarak, Gazze'ye havadan yardım indirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.