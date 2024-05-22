Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze\'ye yardımların hızlandırılması çağrısında bulundu

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne yardımların herhangi bir gecikme olmaksızın ulaştırılması konusunda sarf edilen çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Ürdün'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti kapsamında Kral 2. Abdullah tarafından başkent Amman'da kabul edildi.

Ürdün Kralı görüşmede, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani felaketi durdurmak için bölgeye herhangi bir aksaklık ya da gecikme olmaksızın insani yardım ulaştırmak adına yürütülen uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Gazze'de derhal ve kalıcı şekilde ateşkese ulaşmanın gerekliliğini vurgulayan 2. Abdullah, İsrail'in bölgenin güneyindeki Refah'a saldırılarının tehlikeli sonuçları konusunda uyardı.

Ürdün Kralı, Gazze'deki sivillerin korunması ve daimi şekilde yardım sağlanması hususundaki sorumluluklarını üstlenmeleri adına uluslararası topluma çağrı yapılması konusunda WFP gibi uluslararası kuruluşların rolünün önemine dikkat çekti.

2. Abdullah, WFP'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlangıcından bu yana insani felaket ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan bölge sakinleri için bölgeye gıda yardımı sağlamak ve ulaştırmak için sarf ettiği istisnai çabayı takdir etti.

Ürdün Kralı, McCain ile görüşmede ayrıca ülkesi ile WFP arasındaki ortaklığın yanı sıra Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için gıda güvenliğinin artırılması yollarını ele aldı.

Ürdün'ün 1,3 milyondan fazla Suriyelinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gösterdiği çabalara değinen 2. Abdullah, bu durum göz önüne alınarak uluslararası toplumun ev sahibi ülkelere sağlanan desteği yoğunlaştırması gerektirdiğini ifade etti.

McCain ise Ürdün'ün Gazze Şeridi halkının sıkıntılarını hafifletmek ve var olan tüm yollarla insani ve tıbbi yardımları tedarik etmede üstlendiği rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail, 5 Mayıs'ta da Gazze'den Kerem Ebu Salim yönüne atılan roketler nedeniyle sınır kapısının Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 35 bin 709 kişi öldü, 79 bin 990 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.