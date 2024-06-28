Ürdün, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimi azaltmak için uluslararası eylem çağrısında bulundu - Son Dakika
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Ürdün, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimi azaltmak için uluslararası eylem çağrısında bulundu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimi azaltmak için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Ürdün, Lübnan'ın sınırlarına, egemenliğine ve güvenliğine saygı temelinde gerilimi azaltma çabalarını desteklediğini belirtti. Bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artarken, birçok ülke vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmaları yönünde uyarılar yapmıştı.

28.06.2024 23:07
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Ürdün, Lübnan'ın sınırlarına, egemenliğine ve güvenliğine saygı temelinde Lübnan- İsrail sınırındaki gerilimi azaltmak için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimi azaltmaya ilişkin çabalar ele alındı.

Ürdünlü Bakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırganlığını işgal altındaki Batı Şeria'ya ve Lübnan'a kadar tüm bölgeye yayma tehlikesi konusunda uyardı.

Safedi, "Uluslararası toplumun, Lübnan'ın sınırlarına, egemenliğine ve güvenliğine saygı temelinde Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimi azaltmak için derhal harekete geçmesi gerektiği" çağrısında bulundu.

"Gerginliği durdurmanın ve bölgenin bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden başka bir savaşa sürüklenmesini önlemenin bir yolu olarak, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına, özellikle de 1701 Sayılı Karar'a bağlı kalmanın gerekliliğini" vurgulayan Safedi, Ürdün'ün kardeş Lübnan'ın, güvenliğinin, istikrarının yanında olduğunu ve gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini kaydetti.

Safedi, görüşmede, "Savaşın genişletilmesi tehlikesi gerçektir. Bu durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu insani felaketin devam etmesi ve uluslararası toplumun saldırganlığı durdurma ve İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye mecbur bırakma konusundaki yetersizliğiyle birlikte artmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Görüşmede Buhabib, "Lübnan'ın artan İsrail tehditlerini durdurmak için Arap kardeşlerinin, özellikle de Ürdün'ün yanı sıra Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun dayanışmasına ve duruşuna güvendiğini" vurguladı.

Bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Son olarak ABD, İngiltere, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, İrlanda, Avustralya, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimi azaltmak için uluslararası eylem çağrısında bulundu - Son Dakika

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