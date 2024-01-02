Ürdün Resmi Ajansı PETRA Genel Müdürü, AA\'nın 2023\'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Ürdün resmi ajansı PETRA Genel Müdürü Feyruz el-Mubideyn, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Mubideyn, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Musafa Seven imzalı "Şükür" adlı fotoğrafı oylayan Mubideyn, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı fotoğrafını tercih etti.

Mubideyn, "Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat Yolculuğu", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Abdulhamid Hoşbaş'ın "Mekan aynı, dünyalar ayrı", "Spor" kategorisinde Aytaç Ünal imzalı "Gölge süvari" fotoğraflarına oy verdi.

Oylama esnasında AA foto muhabirlerinin profesyonelliğine vurgu yapan Mubideyn, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki seçtiği "Son sığınak" fotoğrafının İsrail'in saldırısından kurtulanların umut ve hayatını yansıttığını belirtti.

Mubideyn, foto muhabirinin, Gazze'deki acı durumları belgelediğini ifade etti.

147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek

Oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" belirlenecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunuldu.

"Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Toplam 5 kategoride 147 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanıyor.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.